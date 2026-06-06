Новороссийск на ПМЭФ заключил соглашений на 130 млрд руб

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году завершился для Новороссийска 14 соглашениями на 130 млрд руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр отметил, что если в минувшем году город заключил на ПМЭФ 11 соглашений (инвестиционных либо о намерениях.— «Ъ-Кубань») с общим объемом инвестиций свыше 115 млрд руб., то в этом — количество соглашений возросло до 14 с общим объемом инвестиций в 129,8 млрд руб.

Он уточнил, что в рамках достигнутых договоренностей власти города закрепили инвестиционные обязательства по созданию уникальных объектов в сферах логистики и портовой инфраструктуры, агропромышленном комплексе, креативной экономики, промышленности и энергетике.

По его данным, реализация этих проектов позволит создать в муниципалитете порядка 800 новых рабочих мест.

Михаил Волкодав