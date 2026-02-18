Главные новости за 18 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Производство завод имени Шаумяна», выпускающее смазочные материалы, не смогло добиться признания безнадежной недоимки по НДС на 400 млн рублей за 2017–2019 годы. Размер недоимки сопоставим с 20% годовой выручки организации за 2021 год — тогда она в последний раз публиковала статистику.

Полиция ликвидировала две нарколаборатории по производству амфетамина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и задержала четырех подозреваемых в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. Следственное управление УМВД по Василеостровскому району возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

По итогам 2025 года оборот организаций по виду деятельности «строительство» в Ленинградской области составил 391,6 млрд рублей, что на 38,4% превысило уровень предыдущего года. Объем выполненных работ в отрасли за год вырос на 40,3%, а их общая стоимость достигла 683 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга увеличило единовременную выплату за заключение контракта с Министерством обороны РФ с 2,6 млн до 3,6 млн рублей. Таким образом, подписавшие контракт петербуржцы в сумме с федеральной выплатой в размере 400 тыс. рублей единовременно будут получать 4 млн рублей.

В Санкт-Петербурге предлагают запретить мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Поводом для этого стало убийство посетителя магазина в конце января: два охранника, гражданина соседней страны, задушили 24-летнего мужчину, заподозрив его в краже.

Временно исполняющей обязанности председателя комитета по государственному заказу назначена Наталья Литвинова, говорится на сайте городской администрации. Председателя городского комитета по госзаказу Дениса Толстых задержали накануне в Пулково при попытке вылететь из города.

После навала танкера «Тони» на причал в морском порту Усть-Луга возбудили уголовное дело. В происшествии нашли признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

После 15 лет членства в КПРФ депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова исключили из политической организации. На личной странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что это связано с публичной поддержкой губернатора Александра Дрозденко на прошедших выборах.

В Петербурге в 2025 году количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, сократилось на 11%. В 2024-м статистика была иной: тогда ровно на такой же процент число подобных правонарушений возросло.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) предложил студентам единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей и ряд льгот за заключение контракта с Министерством обороны для службы в войсках беспилотных систем. Они смогут получить академический отпуск на весь срок службы, а также перевестись с платного обучения на бюджетное или получить 100% скидку на учебу.

Сотрудникам следствия удалось установить местонахождение пропавших в Петербурге сестер и их матери. Женщину и ее дочерей обнаружили во Владимирской области.

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту мошенничества в крупном размере в работе Федерации хоккея Ленинградской области. Деньги могли выводить через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры.