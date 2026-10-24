В Мордовии снимут введенные в июле ограничения на отпуск топлива
Ограничения на продажу топлива снимут в Мордовии с 25 октября, сообщил глава республики Артем Здунов. Речь идет о лимитированном количестве литров бензина и дизеля на человека и системе чет-нечет. Наливать горючее в канистры тоже разрешается.
По словам господина Здунова, ситуация на топливном рынке стабилизировалась. С середины июля на заправках региона бензин можно было заправлять в объеме до 40 литров на легковой автомобиль, дизель — до 60 литров.
Ограничения в Мордовии, как и в десятках регионов России, ввели после участившихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Дефицит топлива, по словам вице-премьера Александра Новака, возник в том числе из-за них.
Осенью ситуация начала стабилизироваться: ограничения уже сняли или постепенно отменяют в Крыму, Черноземье, Карелии и других регионах. Введенный в качестве одной из мер поддержки запрет на экспорт дизеля частично снят ради поставок на рынки США и других стран. Нынешние объемы производства дизеля обеспечивают и внутренний рынок, заверял господин Новак.