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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
ВластьДокументы

Путин внес договоры о передаче осужденных с Никарагуа на ратификацию в Госдуму

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму два договора о выдаче и передаче осужденных, подписанных Россией и Никарагуа. Документы (1,2) размещены в электронной базе нижней палаты парламента.
Оба подписаны 5 июня на ПМЭФ. Первый предусматривает, что стороны обязуются содействовать друг другу в передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Запрос о передаче может направить как Москва, так и Манагуа.
По второму соглашению Россия и Никарагуа обязуются выдавать друг другу по запросу человека для уголовного преследования или исполнения приговора. Страна, в которой находится запрашиваемое лицо, может отказаться от выдачи, если посчитает, что это навредит ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.