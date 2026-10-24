Путин внес договоры о передаче осужденных с Никарагуа на ратификацию в Госдуму

По второму соглашению Россия и Никарагуа обязуются выдавать друг другу по запросу человека для уголовного преследования или исполнения приговора. Страна, в которой находится запрашиваемое лицо, может отказаться от выдачи, если посчитает, что это навредит ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.