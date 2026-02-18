СПбГУ заплатит студентам 50 тысяч рублей за контракт с Минобороны

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) предложил студентам единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей и ряд льгот за заключение контракта с Министерством обороны для службы в войсках беспилотных систем. Об этом говорится в письме первого проректора по молодежной политике Александра Бабича, которое есть в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заключившие контракт универсанты смогут получить академический отпуск на весь срок службы, а также перевестись с платного обучения на бюджетное или получить 100% скидку на учебу. Дополнительной льготой для контрактников в вузе станет преимущественное право заселения в общежитие, включая резиденцию «Михайловская дача», и внеконкурсное поступление в магистратуру и аспирантуру.

В письме также содержится ссылка на видеоролик, в котором первый проректор по молодежной политике и организации приема Александр Бабич рассказывает о преимуществах службы в подразделениях беспилотных систем, называя их перспективными. Ранее в СПбГУ универсантам уже предлагали заключить контракт, при этом предлагаемый студентам договор является стандартным и не отличается от обычного соглашения.

Стефания Барченкова