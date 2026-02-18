Пропавших сестер из Петербурга нашли с матерью во Владимирской области

Сотрудникам следствия удалось установить местонахождение пропавших сестер Жвалевых и их матери. Женщину и ее дочерей обнаружили во Владимирской области, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Найти их помогли следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Жизни и здоровью сестер ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Сотрудниками Следственного комитета организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Прежде по факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поиски сестер были расширены на 15 регионов.

Татьяна Титаева