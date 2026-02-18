Ущерб от киберпреступлений в Петербурге за год увеличился с 13 до 16 млрд рублей

В Петербурге в 2025 году количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, сократилось на 11%. В 2024-м статистика была иной: тогда ровно на такой же процент число подобных правонарушений возросло.

Доля IT-преступлений в общем массиве правонарушений «остается значительной и составляет около 45%», рассказал начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания города. «По тяжким и особо тяжким составам этот показатель приблизился к 70%. От общего числа регистрируемых преступлений данного вида более 66% составляют факты мошенничества, около 11% — кража денежных средств и незаконный оборот наркотиков»,— привел данные господин Плугин.

Общий уровень преступности в Петербурге, по данным регионального МВД, на 14% ниже, чем по всей стране. В городе за прошлый год было зарегистрировано 1044 преступления на 100 тыс. человек, по стране — 1215. Годом ранее в Петербурге выявили 1162 правонарушения, в России — 1308.

За 2025 год общий ущерб от подобных деяний составил около 16 млрд рублей: среди потерпевших значатся как физические и юридические лица, так и государственные структуры. По данным начальника главка, за отчетный период было раскрыто 6 тысяч IT-преступлений, что на 18% больше чем, в 2024-м.

Роман Плугин, отвечая на вопрос руководителя фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова, предположил, что на статистику влияют ограничения, которые вводят российские власти. «Не берусь судить точно, но наверняка замедление Интернета способствует. Раз-два не дозвонился — они переключаются на другой, туда не дозвонился — дальше-дальше. 100% это имеет свою эффективность. Не берусь точно оценивать — WhatsАpp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Telegram, не моего ума дела. Но то, что в целом эта работа проводится, — это один из способов влияния. Но надо будет наблюдать и анализировать»,— ответил господин Плугин.

На прошлой неделе, 10 февраля, Роскомнадзор усилил (doc/8420714) меры по замедлению Telegram. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить вводить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram.

Надежда Ярмула