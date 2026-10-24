В Темрюкском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение
Подачу электроэнергии для жителей Темрюкского района Краснодарского края восстановили после возгорания на подстанции в хуторе Белом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Сам пожар уже потушили. К его ликвидации экстренные службы привлекли 54 человека и 17 единиц техники.
Возгорание началось после того, как на территории подстанции упали обломки беспилотника. Повреждения во время ночной атаки также получили объекты в Абинске и Ейском районе. Никто не пострадал.