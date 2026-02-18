Врио главы комитета по госзаказу Петербурга назначили Наталью Литвинову

Временно исполняющей обязанности председателя комитета по государственному заказу назначена Наталья Литвинова, говорится на сайте городской администрации. Ранее она занимала должность первого заместителя главы структуры Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Смольного Фото: сайт Смольного

Наталья Литвинова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) в 1981 году. В последующие годы работала в прокуратуре Петербурга, дослужившись до должности старшего следователя.

Председателя городского комитета по госзаказу Дениса Толстых задержали накануне в Пулково при попытке вылететь из города. Чиновника подозревают в налаживании схемы, позволявшей якобы аффилированным фирмам получать контракты в обход конкурентных процедур. В тот же день его упоминание пропало из списка руководства комитета.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Выбранный вектор сулит неважные перспективы».

Артемий Чулков