Оборот строительных фирм в Ленобласти вырос на 38% в 2025 году

По итогам 2025 года оборот организаций по виду деятельности «строительство» в Ленинградской области составил 391,6 млрд рублей, что на 38,4% превысило уровень предыдущего года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции вице-губернатор региона Евгений Барановский.

Объем выполненных работ в отрасли за год вырос на 40,3%, а их общая стоимость достигла 683 млрд рублей. В структуре инвестиций в нефинансовые активы по всем отраслям Ленобласти 71,8% приходится здания и сооружения, а также на расходы по улучшению земель, 5,3% — на жилые здания.

В строительной сфере региона работает 57,2 тыс. человек, что превышает уровень 2024 года на 44,5%. Занятые в сфере строительства составляют 12,6% от общей численности работников организаций Ленобласти.

Господин Барановский сообщил, что плановый показатель Минстроя по вводу жилья в области на 2026 год — 3,55 млн кв. м. Прошлогодний показатель был примерно на этом же уровне, но Ленобласть перевыполнила план, сдав в прошлом году 4,219 млн кв. м. Помимо жилья, перед Ленобластью стоит задача от Минстроя по сдаче 770 тыс. кв. м нежилой недвижимости.

Артемий Чулков