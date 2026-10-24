Мир ждет посредника
Что мешает проведению трехсторонних переговоров по Украине
Переговоры по украинскому конфликту могут состояться в течение двух недель. Их цель — договориться о встрече лидеров США, Украины и России. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщают Sky News и Reuters. В качестве площадки рассматриваются Абу-Даби и Швейцария.
21 октября Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. После них Москва согласилась возобновить трехсторонние переговоры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они запланированы на первую половину ноября. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что «дело идет к завершению конфликта». Но пока даже общие параметры мирного договора не согласованы, рассказал “Ъ FM” директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов:
«Проблема в том, что условия мирного договора, я не скажу, что согласованы, но они обсуждались с одной стороны представителями российской власти, в том числе президентом в Питере. С другой стороны — посланцами президента Трампа. Но ни с Украиной, ни с Европой пока еще серьезного обсуждения не было, и даже самые общие параметры не согласованы.
Что касается визита в Осло на этой неделе, до и после встречи с Путиным, Уиткофф этим занимался, но мы ничего не знаем о результатах. Для того чтобы встреча не закончилась взаимным отказом от дальнейших переговоров, теперь нужно, чтобы те же самые посланцы с руководством Украины тоже наметили какие-то точки соприкосновения. Хотя бы общие контуры. Согласия должны быть намечены, иначе это будет чисто ритуальная встреча, которых было уже немало.
Челночная дипломатия, конечно, может затянуться. Другое дело, что Трампу это нужно прежде всего в связи с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс. А все, что может произойти после 3 ноября, после выборов, его мало интересует. Поэтому времени для челночной дипломатии остается крайне мало. Во всяком случае, после выборов его интерес резко ослабеет, и он переключится полностью на ближневосточный кризис».
Кроме того, пресса обсуждает, кто может стать посредником со стороны Евросоюза. По информации Telegraph, кандидатов пять: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Финский лидер считается самым вероятным вариантом из-за хороших отношений с Дональдом Трампом, пишет Berliner Zeitung. На этой неделе в Кремле заявили, что Норвегия и Финляндия стали участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, Европа должна пойти на уступки России по некоторым вопросам, чтобы стать весомым участником переговоров, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин:
«Такая встреча реальна, но вопрос в том, что мы ждем от неё. Я сомневаюсь, что у переговорщиков, которых выберет ЕС, будет серьезный мандат для ведения каких-либо переговоров.
Я думаю, что это будут такие же челноки, как Уиткофф, которые будут передавать позицию Европы и пытаться найти общие точки соприкосновения с Россией.
Важно, что подобное движение в сторону переговоров с Европой действительно может состояться, но нужно, чтобы она дала сигнал российской стороне, что готова сдвинуться с тех позиций, которые занимает по вопросам европейской безопасности, антироссийских санкций, замороженных активов и так далее. Если такой сигнал будет, если европейцы готовы думать и договариваться, тогда Москва вполне может согласиться на публичные контакты и кого-то принять у нас из европейцев. Скорее, это будут не технические переговоры, а попытка пробить стену, которая была выстроена после 2022 года. Они будут означать некое потепление контактов и наличие нового устойчивого канала коммуникации, если подобная инициатива состоится.
Европейцы готовы в краткосрочной перспективе терпеть, там инерция достаточно сильная. Полностью обеспечивать Украину вместе с внутренними проблемами для европейцев очень тяжело. И позиция ЕС может быть очень символической, сказать, что в принципе они поддерживают мир, но снимут санкции только когда остановится Украина».
Тем временем, как пишет Euronews, на переговорах ЕС хочет повлиять на позицию США, которая в последнее время изменилась в пользу России. По сообщениям украинских СМИ, глава Белого дома может пойти на новые уступки Москве, уже по экспорту российских удобрений.