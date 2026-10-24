Мир ждет посредника

Важно, что подобное движение в сторону переговоров с Европой действительно может состояться, но нужно, чтобы она дала сигнал российской стороне, что готова сдвинуться с тех позиций, которые занимает по вопросам европейской безопасности, антироссийских санкций, замороженных активов и так далее. Если такой сигнал будет, если европейцы готовы думать и договариваться, тогда Москва вполне может согласиться на публичные контакты и кого-то принять у нас из европейцев. Скорее, это будут не технические переговоры, а попытка пробить стену, которая была выстроена после 2022 года. Они будут означать некое потепление контактов и наличие нового устойчивого канала коммуникации, если подобная инициатива состоится.