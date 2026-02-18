Смольный поднял выплату за заключение контракта с Минобороны на 1 млн рублей

Правительство Санкт-Петербурга увеличило единовременную выплату за заключение контракта с Министерством обороны РФ с 2,6 млн до 3,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Таким образом, подписавшие контракт петербуржцы в сумме с федеральной выплатой в размере 400 тыс. рублей единовременно будут получать 4 млн рублей.

В этом году больше стали получать и заключившие контракт жители Ленинградской области. Сумма федеральной и двух региональных выплат составила 3 млн рублей.

Артемий Чулков