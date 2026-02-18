В работе Федерации хоккея Ленобласти нашли следы мошенничества в крупном размере

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту мошенничества в крупном размере в работе Федерации хоккея Ленинградской области. Деньги могли выводить через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры. Как стало известно «Ъ Северо-Запад», подозрение может пасть на бывшего главу организации Андрея Точицкого (оставил пост в сентябре 2024 года), который в прошлом был генеральным менеджером «СКА».

По версии следствия, по преступной схеме действовали в течение почти четырех лет — с января 2022 года по ноябрь 2025-го. Полагают, что сотрудники федерации фиктивно трудоустроили несколько человек.

Сотрудники ведомства установили факт заключения подложных договоров об оказании услуг. Документы оформляли с целью придать денежным переводам вид законных выплат, полагают правоохранители.

Денежные средства затем поступали на счета физических и юридических лиц под видом зарплаты и оплаты услуг. Затем их использовали по своему усмотрению. В материалах дела содержится информация об ущербе в размере более миллиона рублей.

Татьяна Титаева