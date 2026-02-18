Завод имени Шаумяна не смог оспорить доначисление 400 млн рублей НДС

ООО «Производство завод имени Шаумяна», выпускающее смазочные материалы, не смогло добиться признания безнадежной недоимки по НДС на 400 млн рублей за 2017–2019 годы. На соответствующее решение 13-го Арбитражного апелляционного суда обратил внимание «Деловой Петербург». Размер недоимки сопоставим с 20% годовой выручки организации за 2021 год — тогда она в последний раз публиковала статистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам разбирательства, межрайонная инспекция ФНС № 24 по итогам выездной проверки доначислила предприятию НДС и потребовала заплатить 200 млн рублей пеней. От неустойки ведомство позднее отказалось.

С 2024 года завод пытается оспорить результаты проверки, однако сделать это пока не удалось. Также предприятие попыталось доказать, что задолженность должна считаться безнадежной, поскольку сроки для взыскания вышли. Суды двух инстанций установили, что отсчет нужно вести с момента вступления в силу решения фискального ведомства — с октября 2024 года.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что успешные споры о признании налоговой задолженности безнадежной встречаются редко.

Ближайшее заседание по делу об отмене результатов проверки назначено на 3 марта. По мнению юристов, при неблагоприятном исходе завод может обратиться за отсрочкой уплаты налога на срок до 1 года либо за рассрочкой до 3 лет.

Артемий Чулков