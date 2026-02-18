В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли

В Санкт-Петербурге предлагают запретить мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Такую идею озвучил глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин 18 февраля во время ежегодного отчета на пленарном заседании городского парламента. Поводом для этого стало убийство посетителя магазина в конце января: два охранника, гражданина соседней страны, задушили 24-летнего мужчину, заподозрив его в краже.

«Этот случай считаю в высшей степени негодяйским. Произошло убийство. Но, кроме того, в магазине известной сети охранником работал абсолютно незаконный мигрант, который совершил убийство и который, к сожалению, смог скрыться»,— заявил господин Плугин в ответ на вопрос вице-спикера Заксобрания Павла Иткина (ЛДПР).

Трагический случай в торговом центре «Сити Молл» в Петербурге произошел в конце января. Охранники «Перекрестка» заподозрили посетителя магазина в краже. Между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодого человека повалили на пол и удерживали до приезда полиции. В какой-то момент петербуржцу стало плохо. Его доставили в больницу, однако не успели спасти.

СКР квалифицировал действия охранников как убийство, совершенное группой лиц. При этом один из сотрудников ЧОП скрылся от следствия, улетев в Узбекистан. Он объявлен в розыск.

После преступления правоохранительные органы провели череду проверок соблюдения миграционного законодательства в магазинах сети. В ходе последнего рейда было выявлено 64 нелегала, сообщали ранее в пресс-службе главка.

«Данная торговая сеть использует незаконных мигрантов в качестве сотрудников. Прямо сейчас проводится второй этап мероприятий: мы проверяем реакцию сети на наши претензии»,— рассказал Роман Плугин. Глава регионального МВД отметил, что согласно российскому законодательству, иностранцы не могут работать в частных охранных предприятиях, однако бизнес официально устраивает мигрантов на другие должности, тем самым обходя запрет.

На этом фоне господин Плугин заявил, что главк готовит инициативу, чтобы ввести полный запрет на работу мигрантов на объектах розничной и оптовой торговли. «Это не будет ударом по экономике. По нашим данным, в 2025 году на различных должностях в магазинах работают пять тысяч сотрудников в рамках полученных патентов. Но мы же понимаем, что их, скорее всего, больше, а значит, они используются незаконно. Планируем и просим вашей поддержки выйти с такой инициативой»,— заключил Роман Плугин.

В Петербурге уже действует запрет на наем мигрантов на работу в такси и в службы доставки. Запрет касается приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины.

Надежда Ярмула