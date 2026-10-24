ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Омске
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать промышленную зону Омска, сообщает губернатор Виталий Хоценко. Под удар попал склад Ozon, подтвердила пресс-служба компании.
На объекте начался пожар, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
«Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов»,— заверил маркетплейс. Логистику компания пообещала перестроить между другими складами.