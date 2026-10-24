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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Омске

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать промышленную зону Омска, сообщает губернатор Виталий Хоценко. Под удар попал склад Ozon, подтвердила пресс-служба компании.

Ирина Бужор / Коммерсантъ

На объекте начался пожар, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
«Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов»,— заверил маркетплейс. Логистику компания пообещала перестроить между другими складами.
В 15:26 губернатор Омской области сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на регион. К 16:46 БПЛА достигли северного промышленного узла, уточнил он. В этом районе расположен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов.