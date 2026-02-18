Уголовное дело возбудили после навала танкера на причал в порту Усть-Луга

После навала танкера «Тони» на причал в морском порту Усть-Луга возбудили уголовное дело. В происшествии нашли признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

При предварительном следствии установили, что 14 февраля в акватории порта в Ленобласти произошел навал нефтеналивного танкера на причальную стенку ООО «Универсальный погрузочный терминал». Это привело к повреждению портового крана и причальной стенки. Материальный ущерб оценили как крупный, но не уточнили, какой.

Тем не менее при происшествии никто не пострадал, не был допущен разлив нефтепродуктов.

Татьяна Титаева