Схемы, взятки, 33 миллиарда

В Челябинской области 2025 год был «продуктивным» с точки зрения задержаний различных высокопоставленных лиц. Силовики раскрыли множество схем хищений средств, передачи и получения взяток и злоупотребления полномочиями. Преступления выявляли в министерствах, управлении ГУФСИН и национализированных компаниях. По ряду резонансных дел в этом году огласили приговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Борис Дубровский и компания

Начало года в регионе ознаменовалось крупным расследованием в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Действующего на тот момент главу ведомства Алексея Нечаева задержали по подозрению в растрате бюджетных средств при заключении госконтрактов (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ним фигурантами дела стали бывший министр дорожного хозяйства регион Дмитрий Микулик, экс-руководители АО «Южуралмост» и «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов, бывший юрист экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко Екатерина Краснихина. По уголовному делу провели более 30 обысков в домах и офисах в Челябинске, Москве, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке.

По версии следствия, в 2015–2019 годах представители регионального миндортранса заключили с двумя компаниями госконтракты по ремонту и строительству дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. Следствие считает, что около 2,9 млрд руб. сообщники перевели на банковские счета номинальных компаний, откуда похитили средства.

Всего в течение года сотрудники правоохранительных органов задержали по этому делу 13 человек, в том числе семь бывших и действующих сотрудников миндортранса региона, руководителя подведомственного министерству ОГКУ «Челябинскавтодор». О трех подозреваемых стало известно в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Дубровский

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Борис Дубровский

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Еще одним фигурантом дела является бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В августе МВД объявило его в розыск. По данным СМИ, с 2019 года экс-глава региона живет за пределами России. Источник „Ъ“, что именно Бориса Дубровского считают организатором преступления и вменяют растрату 33 млрд руб. бюджетных средств.

Большинство фигурантов находятся под стражей в Москве. Алексей Нечаев летом признал вину, его отпустили из следственного изолятора под домашний арест.

Превышения в сауне

В июле сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СК России задержали в Москве бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова. Одновременно в Челябинске задержали министра имущества региона Эльдара Белоусова и руководителя управления делами губернатора и правительства Романа Менжинского.

Как сообщал источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, должностные лица через подконтрольного директора строительной компании, с помощью фиктивного документооборота организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса с бассейной и сауной. Строительство проводилось на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн руб.

Уголовным делом занимается Центральный аппарат Следственного комитета России. Фигуранты находятся в столичных СИЗО.

Коттеджи вместо лагеря

В августе в аэропорту Челябинска полиция задержала бывшего заместителя губернатора Александра Уфимцева, который находился в международном розыске с ноября 2018 года по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он добровольно сдался следствию.

По версии следствия, в 2009–2018 годах Александр Уфимцев и три его сообщника обманным путем приобрели право пользования лесным участком площадью 5 га в охранной зоне памятника природы — озера Увильды. Для этого они организовали подписание договора между кинотеатром «Спартак» и главным управлением лесами Челябинской области о предоставлении земли в бессрочное пользование для строительства детского лагеря. Вместо этого сообщники, по данным следствия, возвели там коттеджи, оформили дома и землю в собственность подконтрольного юридического лица, после чего продали объекты. Причиненный государству ущерб оценили в 2,7 млн руб. в виде неполученных арендных платежей за использование участка. В ходе следствия сделки о переходе права собственности признали недействительными. Коттеджи снесли, а землю вернули государству.

Уголовное дело в отношении сообщников бывшего замгубернатора — экс-начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова, бывшего директора МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрея Григорьева и экс-директора областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Ильи Пруцких передали в Аргаяшский районный суд в мае 2019 года, однако его рассмотрение было прекращено из-за истечения срока давности.

Взятки в системе исполнения наказания

В ноябре УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками главного управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний задержали первого заместителя начальника регионального ГУФСИН Сергея Бульчука, начальника управления собственной безопасности ведомства Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства Марину Уфимцеву. Были возбуждены уголовные дела о получении взяток и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 и п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, руководители ГУФСИН по Челябинской области, в том числе использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения, сообщил источник «Ъ-Южный Урал». Уголовные дела расследует Четвертое следственное управление ГСУ СК России в Екатеринбурге.

Через несколько дней задержали начальника федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница №3» ГУФСИН по региону Евгения Архипова. Ему тоже обвинили в получении взяток. По версии следствия, начальник спецбольницы получил от осужденного телевизор, строительный вагончик и стройматериал стоимостью не менее 150 тыс. руб. Взамен обеспечивал заключенному послабления в режиме содержания, в том числе разрешал пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами.

Дело об аттракционах

Осенью сотрудники УФСБ задержали в Челябинске действовавшего на тот момент директора центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Жазита Нургазинова, а затем бывшего председателя комитета культуры города Элеонору Халикову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Первого уволили после возбуждения дела, вторая уволилась сама за несколько дней до задержания.

По версии следствия, Элеонора Халикова для «создания видимости благоприятной деятельности» приказала Жазиту Нургазинову заключить договор на поставку аттракционов стоимостью 86 млн руб. Контракт финансировали за счет субсидии в 400 млн руб., выделенной на развитие и благоустройство парка. В собственность учреждения перешли 68 объектов, которые оно ранее арендовало. По данным следствия, оба участника схемы знали, что аттракционы изношены, цена договора завышена, а в парке планируется реконструкция, во время которой старые объекты снесут.

Экс-начальница комитета культуры находится в СИЗО. Бывшего директора парка после двух месяцев под стражей и незадолго до задержания Элеоноры Халиковой отпустили под домашний арест.

В декабре МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина» подало иск к Жазиту Нургазинову о взыскании 62,7 млн руб.

Асфальт и миллион

Была раскрыта преступная схема и с участием полицейских. Сначала задержали бывшего начальника отдела ГАИ УМВД по Челябинску Александра Гайде, потом — экс-заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева. Под следствие также попал учредитель ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гайде — посередине

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Челябинской области Александр Гайде — посередине

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Челябинской области

По версии следствия, Александр Гайде в 2018-2023 годах получал от предпринимателя взятки за общее покровительство, в том числе руководитель Госавтоинспекции игнорировал нарушения подрядчика при эксплуатации грузовиков. По одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн руб. Экс-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Олег Жиляев, как считает следствие, тоже был связан с Ромиком Варданяном. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, он освобождал транспорт «Капиталстроя» от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, помогал ускорить процедуру согласования документов на установку дорожных знаков после ремонтов и многое другое. Учредитель компании передал полицейскому 100 т асфальта общей стоимостью более 500 тыс. руб., считает следствие.

После возбуждения уголовных дел в отношении начальника УМВД России по Челябинску Андрея Меньшенина начали служебную проверку. Вскоре его уволили.

Преимущественное покровительство

Подобную коррупционную схему силовики выявили в сфере ЖКХ. В марте были задержаны действующий на тот момент генеральный директор фонда «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктор Тихоненко, а также экс-начальник отдела закупок фонда Андрей Шадрин и бывший депутат законодательного собрания региона Илья Бархатов. Региональное управление СКР возбудил два уголовных дела, не связанных между собой.

Господина Тихоненко обвинили в превышении полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). По версии следствия, он поручил провести аукцион на ремонт крыши многоквартирного дома в центре Челябинска с заведомо невыполнимыми условиями по срокам и завышенной ценой. Таким образом гендиректор создал условия для победы в аукционе подрядчика, который ранее уже ремонтировал эту крышу. Следствия считает, что гендиректор, осознавая, что работа не выполнялась, подписал документы о приемке, а компания получил более 6 млн руб.

Андрею Шадрину и Илье Бархатову вменяют получение взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничество при передаче денег (с.4 ст.291.1 УК РФ) соответственно. По версии следствия, в 2016-2028 годах Андрей Шадрин при посредничестве экс-депутата получил взятки от предпринимателей на общую сумму более 5 млн руб. за преференции в конкурсных процедурах.

Во время расследования дела экс-начальника отдела и бывшего депутата выявили новые эпизоды в деле бывшего гендиректора фонда капремонта, когда Виктор Тихоненко работал в должности начальника Челябинского отдела службы технического заказчика. По версии следствия, в 2016-2019 годы он получил взятки от представителя подрядной организации за беспрепятственное и ускоренное принятие работ по ранее заключенным контрактам. Общая сумма средств, полученных за незаконные действия, составила около 700 тыс. руб.

Национализация не пошла на пользу

В этом году в коррупционных преступлениях обвинили топ-менеджеров бывших частных компаний. Так, в феврале задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна компании Ивана Тофана, пытавшихся получить взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го Иван Тофан и Владлен Паршин планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб., обещая взамен беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых с поличным при передаче через менеджера «Макфы» первой части взятки в размере более 1 млн руб.

В декабре под следствие попал начальник отдела закупа ООО «Агрофирма „Ариант“» Максим Бергер. По данным УФСБ, он причастен к «теневому обороту зерновых культур». При посредничестве третьих лиц Максим Бергер получил от производителя сельскохозяйственных товаров взятку за содействие при заключении контрактов с агрофирмой и лоббирование интересов организации, считает следствие.

Снежинские страсти

Летом 2025 года задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по подозрению в получении коммерческого подкупа в размере 19 млн руб. (ст. 204 УК РФ). Среди совладельцев банка — бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов, работавший в региональном правительстве при Петре Сумине.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, Федор Богданчиков систематически получал деньги от банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.РФ документов по фиктивным сделкам для получения бюджетных средств по программе поддержки многодетных семей. Председатель правления банка, по словам собеседника, также мог стоять во главе преступной схемы, по которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц.

О расследовании дела о махинациях в банке «Снежинский» стало известно в начале февраля 2025 года. Источник в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов.

Банки и гостиницы

Еще одна схема, связанная с банками, была раскрыта в июне. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР задержали бывшего исполнительного директора Романа Лихопуда, менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения ПАО «Сбербанк» Оксану Малышко, а также руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова. Их обвиняют в зависимости от степени участия по ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в 2023-2025 годах банковские служащие получили от Алексея Вахатова лично и через посредников более 13 млн руб. за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За взятку сотрудники банка скрыли негативную информацию о компаниях, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования, считает следствие.

В сентябре задержали еще одного фигуранта этого дела — бывшего начальника отдела финансирования банка Анатолия Скаленко и обвинили в получении взятки в сумме 1 млн руб. Вскоре против него возбудили второе, не связанное с первым, дело, о получении взятки 25 млн руб. за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий, а также за ускорение процесса одобрения и выдачи займов организации.

Атака дронов

В этом году в Челябинской области произошел резонансный криминальный инцидент, связанный с атаками беспилотников.

В начале июня на Иркутскую, Мурманскую, Рязанскую и Ивановскую области была совершена атака БПЛА. Беспилотники взлетали в воздух из грузовиков. Пострадавших не было. Водители не знали, какой груз перевозили. Они сообщили, что владельцем транспорта является некий Артем, а машины отправлялись со склада в Челябинске.

Вскоре администрация Усть-Кутского района Иркутской области опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева (внесен в список экстремистов и террористов) — предполагаемого участника атаки на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. Последние несколько лет 37-летний уроженец украинского Житомира мог проживать в Миассе.

В тот же день, 2 июня, на складе по Свердловскому тракту, 28А в Челябинске прошли обыски. Предполагалось, что именно там происходил сбор беспилотников, участвовавших в атаке 1 июня. Через пару дней МВД объявило в федеральный розыск возможного организатора атаки БПЛА — Артема Тимофеева (внесен в список экстремистов и террористов).

После стало известно, что уроженец Украины с супругой Екатериной покинули Россию еще в конце мая. Она тоже внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уголовная идеология привела к запрету деятельности

В октябре Генпрокуратура РФ подала в Советский районный суд Челябинска иск с требованием признать экстремистским объединение «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ответчиками по иску стали 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. По мнению надзорного ведомства, участники организации придерживаются взглядов и идей признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ), как считает истец, с момента создания занимается вымогательствами, грабежами, силовым переделом экономических сфер влияния. Объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В ноябре суд признали объединение экстремистским и обратил в доход государства имущество участников стоимостью около 2,5 млрд руб. Александра Махонина задержали после оглашения решения, его брата Андрея объявили в розыск.

В то же время была задержана заместитель начальника следственного отдела ОП «Ленинский» городского УВМД Анна Горбунова. Следствие считает, что сотрудница отдела вместе с участниками объединения вымогала более 8 млн руб. у жителя региона.

В декабре Никите Махонину, племяннику Александра и Андрея Махониных, ужесточили приговор за гибель человека в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Суд доказал, что водитель выехал на перекресток на полной скорости и сбил насмерть 55-летнюю челябинку. Виновника аварии отправили в колонию-поселение на два года вместо назначенного судом первой инстанции условного наказания.

В начале декабря Генпрокуратура подала еще один иск об изъятии принадлежащих объединению активов общей стоимостью 1,3 млрд руб.

«Дорожные» дела

В этом году завершились обвинительными приговорами уголовные дела экс-главы комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Рината Кучитарова и бывшего временно исполняющего обязанности руководителя Дмитрия Шиляева.

Ринат Кучитаров руководил КДХ с 2019 по 2022 год. Его задержали вскоре после увольнения по собственному желанию по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд установил, что в 2020 году руководитель необоснованно завысил начальную стоимость контракта на озеленение центральной части города. Договор заключили с одной из компаний. Глава КДХ принял выполненные работы, тем самым и причинил муниципалитету ущерб в размере 32 млн руб.

Суд приговорил Рината Кучитарова к шести годам девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вскоре срок сократили на год.

Дмитрий Шиляев проработал председателем комитета в 2024 году меньше четырех месяцев. В этом году его приговорили к трем годам условного лишения свободы со штрафом 600 тыс. руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что он, будучи заместителем начальника отдела капитального строительства КДХ, получил 30 тыс. руб. через посредника от замдиректора ООО «Уралдорстрой». Подрядчик ремонтировал участок Западного шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска по госконтракту за 29 млн руб. Взамен КДХ умолчал о выявленных дефектах и не выдал предписание о временной приостановке работ.

Коркинские погромы

В этом году суды поставили точку в уголовных делах, связанных с убийством таксистки Елены Сарафановой и последующих погромах в «цыганском квартале» в Коркино. Само преступление произошло 23 октября 2024 года. Тогда в СМИ появилась информация, что задержанный 24 октября подозреваемый, является цыганом. Местные жители, обвиняя власти в бездействии, пришли в район, где компактно живет этническая группа, били машины, кидали камни в дома. Два представителя цыганской общины открыли стрельбу. Один из них причинил легкий вред здоровью двум горожанам.

Коркинский городской суд в конце года признал стрелявших виновными в покушении на убийство и приговорил стрелявших во время беспорядков к восьми и 10 годам лишения свободы. По данным суда, участники схода были безоружны и не могли представлять угрозу, а стрелявшие осознавали опасность своих действий и возможность гибели людей. В результате суд сделал вывод, что подсудимые не оборонялись и действовали из неприязни к протестующим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный за убийство Елены Сарафановой

Фото: Максим Семенов, Коммерсантъ Осужденный за убийство Елены Сарафановой

Фото: Максим Семенов, Коммерсантъ

В убийстве таксистки суд признал виновным 17-летнего жителя Коркино и приговорил к максимально возможному для несовершеннолетнего сроку — девять лет 10 месяцев воспитательной колонии. Установлено, что во время поездки в такси между подростком и Еленой Сарафановой произошел конфликт. На почве «внезапно возникших неприязненных отношений» пассажир напал на нее, не менее четырех раз ударил ее ногами и руками, после чего нанес ей еще пять ударов ножом в грудь. Далее он вытащил тело из машины и бросил его на дороге, угнал автомобиль, проехал на нем 500 м, после чего оставил транспортное средство и скрылся.

Фигурант не признал вину. Он утверждал, что убийство совершил кто-то другой. По данным СМИ, юноша является глухонемым, а его интеллект, по словам отца, находится на уровне 10-13-летнего ребенка.

И даже полжизни не жалко за фотки

Громким стало дело уроженца Челябинска Антона Хожаева о продаже украинской разведке фотоснимков российских военных объектов. Судили его в Москве, вменяя дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ст. 338 УК РФ), легализацию преступных доходов (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30 и ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).

Антон Хожаев во время службы был механиком, ремонтирующим дроны. Суд и следствие установили, что ефрейтор, придерживаясь проукраинских убеждений, решил причинить вред ВС РФ. По заданию разведки другой страны он сфотографировал военные объекты, расположенные по месту службы, и переслал заказчикам. Двумя траншами военный получить $80. Кроме того, ефрейтор пытался перейти границу с Украиной, чтобы вступить в признанный террористическим и запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"», но его задержали.

Ефрейтор вину не признал, назвав происшедшее «провокацией российских спецслужб». Отрицал и факт получения денег. При этом он подтвердил, что выступает против СВО «по идейным соображениям». Подсудимый негативно отозвался о российской армии и своих бывших сослуживцах.

Антона Хожаева приговорили к 23 годам колонии, первые пять лет он проведет в тюрьме. Также фигуранту назначен штраф в размере 590 тыс. руб.

Виталина Ярховска