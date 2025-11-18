ФСБ задержала начальника челябинской туберкулезной больницы ГУФСИН

УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками главного управления собственной безопасности ФСИН России задержали начальника федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница №3» ГУФСИН по региону Евгения Архипова. Региональное управление СК РФ возбудило в отношении него уголовное дело о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК России), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, начальник спецбольницы получил от осужденного в качестве взятки телевизор, строительный вагончик и стройматериал стоимостью не менее 150 тыс. руб. Взамен он обеспечивал заключенному послабления в режиме содержания, в том числе разрешал пользоваться мобильным телефоном и другими техническими средствами.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, помимо этого Евгений Архипов помогал осужденным с условно-досрочным освобождением.

В доме и на работе подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце прошлой недели УФСБ России задержала первого заместителя начальника ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука, руководителя управления собственной безопасности ведомства Олега Мохова и главного бухгалтера ГУФСИН Марину Уфимцеву. Они обвиняются в получении взяток и превышении полномочий. Все трое арестованы до 12 января.