В Челябинске ФСБ задержала экс-начальника ГАИ города за взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления Следственного комитета задержали руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области, бывшего начальника отдела ГАИ УМВД по Челябинску Александра Гайде и учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Они подозреваются в получении и даче взятки соответственно, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, в 2018-2023 годах начальник челябинского отдела ГАИ получал от дорожника взятки за общее покровительство деятельности его компании. Руководитель не принимал меры административного реагирования, когда подрядчик нарушал законодательство при эксплуатации грузовиков, считает следствие. По одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн руб.

Александр Гайде, с февраля 2024 года возглавляющий ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Учредитель компании «Капиталстрой» — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По местам жительства и работы фигурантов проводятся обыски при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска