На такси в колонию

В Челябинске вынесен приговор 17-летнему цыгану, который был признан виновным в убийстве таксистки Елены Сарафановой, совершенном в поселке Коркино в прошлом году. Преступление привело к массовым беспорядкам, по результатам которых были задержаны несколько десятков человек. Подсудимый получил почти максимально возможный для несовершеннолетнего срок – 9 лет 10 месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый не признал вину в совершении преступления

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Подсудимый не признал вину в совершении преступления

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Челябинский областной суд огласил приговор 17-летнему представителю цыганской общины Егору Ю. Он признан виновным в убийстве 40-летней таксистки Елены Сарафановой в Коркино, совершенном осенью прошлого года (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев воспитательной колонии. Информацию об этом сообщила пресс-служба суда.

По закону максимально возможный срок для несовершеннолетнего составляет 10 лет. Именно его и запрашивала в прениях сторона обвинения.

В пользу родственников погибшей взыскано 164,7 тыс. руб. материального вреда. Родителям 17-летнего подсудимого также необходимо выплатить им 2 млн руб. компенсации. В связи с этим их счета и имущество арестованы. У Елены Сарафановой остались дети 11 и 15 лет, супруг и мать.

Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Он утверждал, что убийство совершил кто-то другой, однако суд посчитал, что версия следствия в ходе процесса была полностью доказана.

По данным 74.ru, отец осужденного не согласен с приговором и намерен обжаловать его.

По его мнению, суд не учел заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой интеллект подростка находится на уровне развития 10–13-летнего ребенка. Егор — глухонемой, по словам родителей, он знает язык жестов только на бытовом уровне.

Убийство было совершено 23 октября прошлого года в Коркино Челябинской области, где живут 36,5 тыс. человек. Суд установил, что во время поездки в такси между подростком и водителем такси Еленой Сарафановой произошел конфликт. На почве «внезапно возникших неприязненных отношений» пассажир напал на нее, не менее четырех раз ударил ее ногами и руками, после чего нанес ей еще пять ударов ножом в грудь. Далее он вытащил тело из машины и бросил его на дороге, угнал автомобиль, проехал на нем 500 метров, после чего оставил транспортное средство и скрылся.

Подозреваемого 17-летнего горожанина задержали правоохранительные органы вечером 24 октября. С того момента он находился в СИЗО. Вскоре в Коркино начались беспорядки. Местные жители устроили сход в поселке Тимофеевка, где проживают представители цыганской общины. Участники шествия разбивали окна в домах, переворачивали машины и пытались поджечь несколько зданий. Один из местных жителей поселка, 58-летний цыган, открыл стрельбу по людям и ранил двух человек. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Правительство Челябинской области сообщало, что в беспорядках приняли участие 150 человек, 48 из них задержали. После массовых волнений был уволен начальник отдела полиции города Коркино Владимир Дякин.

Сначала убийство Елены Сарафановой расследовало челябинское управление СКР, однако впоследствии уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Региональное правительство тогда также анонсировало проведение рейдов в местах компактного проживания «цыганского населения» во всех районах области. Губернатор Алексей Текслер поручил проверить их источники доходов и выявить другие нарушения и преступления, на которые жаловались жители Коркино. На улицах округа после случившихся беспорядков круглосуточно дежурили 400 полицейских.

Ситуацию также поставил на контроль представитель президента в УрФО Артем Жога.

На совещании с федеральными инспекторами он заявил, что межнациональная обстановка в Коркино накалялась давно, однако местные власти неправильно оценили риски этой проблемы и своевременно не отреагировали на нее.

30 октября глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина подала в отставку. По ее словам, так называемая «цыганская проблема» была давно известна администрации и никогда не замалчивалась.

«Начиная с 2019 года, мы обращались во всевозможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы»,— прокомментировала тогда свою отставку госпожа Лощинина. В декабре новым главой Коркино стал бывший руководитель администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Ольга Воробьева, Челябинск