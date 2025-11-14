Первого замначальника челябинского ГУФСИН подозревают в получении взяток

УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками главного управления собственной безопасности ФСИН задержали нескольких руководителей регионального ГУФСИН, в том числе первого заместителя начальника полковника внутренней службы Сергея Бульчука. Возбуждены уголовные дела о получении взяток и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 и п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК), сообщил источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили проведение следственно оперативных действий.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области сообщили, что не располагают информацией о задержаниях.

По данным источника, кроме Сергея Бульчука 14 ноября были задержаны начальник управления собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов и главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Еще одним фигурантом уголовного дела является представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток указанным должностных лицам. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК.

По версии следствия, руководители челябинского ГУФСИН, в том числе использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения, сообщает собеседник «Ъ-Южный Урал».

В домах и по местам службы фигурантов проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовные дела расследует Четвертое следственное управление ГСУ СК России в Екатеринбурге.