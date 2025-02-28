Двух топ-менеджеров «Макфы» подозревают в покушении на получение взятки

В Челябинске задержали еще одного руководителя АО «Макфа» — начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. О возбуждении уголовного дела в отношении директора по закупкам и снабжению компании Владлена Паршина стало известно 27 февраля. Топ-менеджеров подозревают в покушении на получение взятки. Кроме того, задержан менеджер «Макфы», подчиненный Ивана Тофана, который является предполагаемым посредником, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками челябинского управления ФСБ России. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го Иван Тофан и Владлен Паршин планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых с поличным, когда им через менеджера «Макфы» была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб.

Следователи провели обыски на местах работы и жительства подозреваемых. Планируется в ближайшее время предъявить им обвинение и избрать меру пресечения. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В 2024 году АО «Макфа» перешло под контроль государства в лице Росимущества. Такое решение принял Центральный районный суд. Иск Генпрокуратура подала в ноябре 2024 года. Ответчиками по нему были бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, члены их семей и связанные с ними лица.

Ольга Воробьева