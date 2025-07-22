В Челябинске суд отправил в СИЗО председателя правления банка «Снежинский»

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу задержанному сотрудниками регионального УФСБ председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 21 сентября, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Федор Богданчиков был задержан по подозрению в получении коммерческого подкупа в размере 19 млн руб. «По версии следствия, он систематически получал деньги от банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.РФ документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей. Председатель правления банка также мог стоять во главе преступной схемы, по которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц»,— сообщал источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля стало известно, что с конца прошлого года сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР проводят в банке оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Источник в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. В марте сумма ущерба выросла до 8 млрд руб. В мае стало известно об аресте сотрудника банка «Снежинский» Алексея Копейкина по обвинению по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа с отягчающими обстоятельствами).