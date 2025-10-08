Алексей Нечаев вышел с повинной

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал вину в растрате более 2,9 млрд руб. бюджетных денег, полученных за счет фиктивных конкурсов по ремонту и строительству дорог в регионе, сообщает «РИА Новости». Он был освобожден из СИЗО, с июля этого года глава регионального миндортранса находится под домашним арестом в съемной квартире в Москве. Помимо Алексея Нечаева, фигурантами уголовного дела являются еще девять человек, среди которых сотрудники миндора и представители дорожных компаний. В августе бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. По данным источников «Ъ», это также может быть связано с уголовным делом о растрате.



Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

«Ъ-Южный Урал» связался с адвокатом главы регионального миндортранса Андреем Родионовым, однако он отказался комментировать информацию о признании фигурантом вины.

«Без согласования с моим доверителем я не имею права давать комментарии — ни опровергать, ни подтверждать что-либо»,— прокомментировал Андрей Родионов.

В настоящий момент Алексей Нечаев находится под домашним арестом. По данным картотеки Мещанского районного суда Москвы, 22 июля его выпустили из СИЗО, где он находился около пяти месяцев с момента задержания. Тогда было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которую продлили 7 октября.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Алексей Нечаев сейчас проживает в Москве в съемном жилье.

Главу челябинского миндортранса задержали сотрудники ФСБ России 19 февраля. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). В доме Алексея Нечаева, а также в ведомстве сотрудники правоохранительных органов провели обыски, изъяли документы и технику.

Помимо Алексея Нечаева, силовики задержали бывшего главу челябинского миндортранса Дмитрия Микулика, экс-руководителей дорожного подрядчика АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Екатерину Краснихину, бывшего юриста экс-акционера «Южуралмоста» Геннадия Вильшенко. Фигурантов этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Суд отправил в СИЗО всех, кроме Екатерины Краснихиной, которой назначили запрет определенных действий. В настоящий момент Дмитрий Микулик, Александр Зырянов и Константин Зарипов продолжают находиться под стражей — в начале сентября этого года им продлили срок содержания в СИЗО.

Магнитогорская компания «Южуралмост» была одним из крупнейших подрядчиков на рынке ремонта и строительства дорог в Челябинской области во время губернаторства Бориса Дубровского. Константин Зарипов руководил организацией в 2015–2016-м, а Александр Зырянов — в 2016–2022 годах. Последний до этого также был генеральным директором дорожной компании «Южуралавтобан». В 2019 году суд признал «Южуралавтобан» и «Южуралмост» взаимозависимыми.

Следственный департамент МВД России сообщал, что бывший и нынешний руководители министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также представители дорожной компании заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В апреле и мае 2025 года стало известно о еще пяти фигурантах уголовного дела о растрате. Под подозрение попали начальник правового управления регионального миндортранса Анна Курьянова, ее заместитель Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, еще один замначальника управления Ирина Клементьева, а также директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. Дома и на местах работы фигурантов силовики также провели обыски. Сейчас в СИЗО находятся Анна Курьянова, Станислав Куликов и Алексей Плюта. Ирина Клементьева и Наталья Чеснокова находятся на свободе, им назначили запрет определенных действий.

В начале августа МВД РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что он также стал фигурантом дела о растрате, однако сумма похищенных бюджетных средств выросла с 2,9 млрд до 33 млрд руб. Борис Дубровский был главой Челябинской области с сентября 2014-го по март 2019 года.

Ольга Воробьева