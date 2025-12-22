Уволили начальника УМВД по Челябинску после служебной проверки

Начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин уволен. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердил источник.

Сведения об Андрее Меньшенине исчезли с официального сайта ГУ МВД России по Челябинской области. Временно исполняющим обязанности руководителя УМВД указан заместитель начальника Михаил Власов.

В октябре стало известно об отстранении Андрея Меньшенина от работы и проведении служебной проверки в отношении него. Примерно в то же время, 8 октября, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Уволили его из органов внутренних дел 6 октября.

Виталина Ярховска