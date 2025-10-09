Уголовный аттракцион

Директор челябинского центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Жазит Нургазинов стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб., используя полученные от администрации Челябинска субсидии. По данным источника в правоохранительных органах, сделка была заключена с ООО «Отдых», у которого руководство парка ранее арендовало аттракционы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали директора муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина» (ЦПКиО) — Жазита Нургазинова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление долж­ностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Об этом сообщают региональные управления ФСБ и Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2023–2024 годах директор центрального парка помог компании заключить договор поставки аттракционов на сумму более 86 млн руб. Сделка финансировалась за счет субсидии, которую выдало управление культуры администрации Челябинска для развития и благоустройства парка, проведения ремонтов и укрепления материально-технической базы учреждения. Ее размер составил 400 млн руб.

«При этом руководитель достоверно знал об отсутствии экономической целесо­образности заключения сделки, так как часть объектов подлежала демонтажу в связи с реализацией другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества реализовывалась по заведомо завышенной стоимости, являлась неликвидной и имела значительный износ»,— сообщает СУ СК РФ по Челябинской области. Фигуранту предъявлено обвинение.

В результате содеянного администрации города был причинен ущерб в 86 млн руб., считает следствие.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома и на рабочем месте Жазита Нургазинова, а также в комитете по культуре администрации Челябинска (до февраля 2025 года — управление культуры).

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, изношенные аттракционы парку поставило ООО «Отдых» (Челябинск), у которого муниципальное учреждение арендовало карусели несколько лет. Договор на поставку был заключен в июне 2024 года. Закупка осуществлялась у единственного поставщика. Согласно документации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, предмет договора включал поставку 47 аттракционов различных видов. Большая часть оборудования имела степень износа от 10% до 40%. Общая стоимость поставки превысила 86,8 млн руб.

«Передача имущества осуществляется в состоянии бывшем в употреблении с недостатками, которые есть по факту. С состоянием имущества заказчик ознакомлен, претензий к техническому состоянию имущества заказчик не имеет»,— отмечено в документации, размещенной в закупке.

МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина» зарегистрировано в Челябинске в 1994 году. Жазит Нургазинов был назначен директором организации 25 января 2023 года. Ранее он руководил парком «Сад Победы».

В конце июня прошлого года в СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в МКУ «ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина». Тогда в муниципальном учреждении «Ъ-Южный Урал» прокомментировали, что «не в курсе» изъятия документов и визита сотрудников правоохранительных органов.

ООО «Отдых» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцем организации является бывший советник главы города Петр Конарев, управляющий ЦПКиО в 2002–2005 годах. С осени 2022 года он является фигурантом уголовного дела о получении взяток за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске киосков. Следствие вменяет Петру Конареву 40 эпизодов взяточничества на общую сумму 7 млн руб. Экс-советник вину не признает. С момента задержания Петр Конарев находится в следственном изоляторе.

Летом 2024 года городские власти объявили о масштабной реконструкции в ЦПКиО имени Гагарина. Работа началась с площадки «Гулливер». Основной идеей новой концепции стала тема космоса. Здесь планировали разместить зоны аттракционов, игровые площадки, паровой фонтан, центральную площадь, инклюзивное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также роллердром площадью 3,7 тыс. кв. м, который зимой будут использовать в качестве ледового катка. Девятиметровую фигуру Гулливера планировалось видоизменить под космонавта. Стоимость реконструкции составляет 903 млн руб.

Завершить работу на площадке «Гулливер» планировалось в августе 2025 года, но этого не произошло. В начале октября парк посетил глава Челябинска Алексей Лошкин и раскритиковал руководство учреждения за срыв сроков. Работа затянулась из-за смены подрядчика. Новая дата завершения реконструкции — 31 октября 2025 года. Статую Гулливера во время ремонта снесли, по данным учреждения, из-за аварийного состояния.

Ольга Воробьева