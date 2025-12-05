Экс-главу комитета культуры Челябинска задержали за злоупотребление полномочиями

В Челябинске задержали бывшего председателя комитета культуры города Элеонору Халикову. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2023 года до июня 2024-го начальник управления культуры «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет субсидии в 400 млн руб. на развитие и благоустройство парка. Согласно договору, учреждение получило в собственность 68 объектов, которые ранее арендовало.

«Подозреваемая была достоверно осведомлена о том, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» парка планировались работы по сносу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и вышеуказанных аттракционов, в связи с чем экономическая целесообразность в приобретении имущества отсутствовала»,— сообщает СУ СК России по региону.

Кроме того, глава управления культуры знала, что цена изношенных аттракционов завышена. Причиненный администрации города ущерб оценивается в 86 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Элеонора Халикова покинула должность председателя городского комитета культуры на прошлой неделе, 27 ноября. Она возглавляла ведомство с апреля 2019 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», октябре силовики задержали бывшего директора парка Гагарина Жазита Нургазинова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считало, что он самостоятельно купил неликвидные карусели у коммерческой организации.

С момента задержания он находился под стражей. 4 декабря суд изменил Жазиту Нургазинову меру пресечения на домашний арест.