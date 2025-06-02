Жителя Миасса объявили в розыск по подозрению в организации атаки беспилотников

Администрация Усть-Кутского района (Иркутская область) распространила разыскную ориентировку на 37-летнего Артема Тимофеева, который может быть причастен к организации атаки дронов в Иркутской области. Информация опубликована в официальном сообществе органа местного самоуправления в социальной сети «ВКонтакте». По данным telegram-канала Baza, последние несколько лет он проживал в Миассе (Челябинская область).

Атака беспилотников на регионы России произошла утром 1 июня. Дроны взлетали в воздух из грузовиков в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. Пострадавших нет. По данным канала Baza, водители не знали, какой груз перевозили. Они сообщили, что владельцем транспорта является некий Артем, а машины отправлялись со склада в Челябинске. Вскоре появилась ориентировка на уроженца Донецка Артема Тимофеева, который несколько лет назад переехал в Челябинскую область.

В октябре прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакс», Артем Тимофеев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался грузоперевозками. Сообщается, что ориентировку на жителя Миасса отправили во все отделы МВД России.

В пресс-службе УМВД России по Челябинской области не смогли оперативно сообщить, поступили ли ориентировки в отделы полиции в регионе.

В пресс-службах региональных управлений СКР и ФСБ России воздерживаются от официальных комментариев по поводу следственных действий, связанных с поиском организаторов атаки беспилотников в Челябинской области.

Виталина Ярховска