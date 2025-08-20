Прилет под конвой

Полиция задержала бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, находящегося в международном розыске с 2018 года по обвинению в мошенничестве. Его взяли под конвой в аэропорту Челябинска. СМИ сообщают, что Александр Уфимцев вернулся в Россию, чтобы добровольно сдаться правоохранительным органам. Следствие считает, что в 2009–2018 годах он с тремя сообщниками вместо детского лагеря построил коттеджи на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю. Общий размер ущерба составил 2,7 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Уфимцева после задержания поместили в изолятор временного содержания

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Александра Уфимцева после задержания поместили в изолятор временного содержания

В челябинском аэропорту полиция задержала бывшего заместителя губернатора Александра Уфимцева, который находился в международном розыске с ноября 2018 года. Региональное управление СКР возобновило производство по уголовному делу в отношении экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками на берегу озера Увильды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александру Уфимцеву 65 лет. Он работал заместителем губернатора Челябинской области в 2010–2013 годах, в то время главой региона был Михаил Юревич. До этого пять лет занимал должность вице-мэра Челябинска и руководил аппаратом городской администрации. В 2014 году Александра Уфимцева признавали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие и суд тогда установили, что в 2006-м он заключил с директором ЗАО «ДБМ» Дмитрием Мандрыгиным незаконный договор, на основании которого последний принимал у граждан деньги на строительство жилого дома в Челябинске. В результате руководитель компании похитил более 35 млн руб. Суд оштрафовал Александра Уфимцева на 70 тыс. руб., от уплаты которого освободил из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

По данным СМИ, Александр Уфимцев вернулся в Челябинск из Антальи, чтобы добровольно сдаться полиции. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.

Александр Уфимцев покинул Россию во время предварительного следствия в 2018 году. Обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой») ему предъявили заочно. Тогда же экс-замгубернатора объявили в международный розыск. Следствие выявило также трех соучастников — экс-начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова, бывшего директора МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрея Григорьева и экс-директора областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Илью Пруцких. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2009–2018 годах Александр Уфимцев с тремя соучастниками обманным путем приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы — озера Увильды.

Для этого они организовали подписание договора между кинотеатром «Спартак» и главным управлением лесами Челябинской области на постоянное использование земли площадью 5 га. Участок выделили для строительства детского лагеря. Вместо этого соучастники, по данным следствия, возвели там коттеджи, оформили дома и землю в собственность подконтрольного юридического лица, после чего продали объекты. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,7 млн руб. в виде неполученных арендных платежей за использование участка.

В ходе следствия сделки о переходе права собственности на участок признали недействительными. Коттеджи были снесены, а землю вернули государству.

Еще одним фигурантом дела о махинациях с землей на берегу озера Увильды был экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин. В январе 2020 года Аргаяшский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Установлено, что обвиняемый в 2011–2013 годах, будучи главой района, вступил в сговор с руководством «Кинотеатрального центра для детей и молодежи “Спартак”», предоставив участок для строительства десяти объектов капитального строительства на территории памятника природы. Фигуранту назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и запретили работать на государственной службе в течение двух лет. Суд также удовлетворил требования ГУ лесами Челябинской области о взыскании с Исрафиля Валишина ущерба в 2,7 млн руб. В декабре 2020 года суд смягчил ему наказание до трех лет лишения свободы, снизил срок запрета занимать госдолжности до полутора лет, а также освободил его от выплаты компенсации.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Назарова, Андрея Григорьева и Ильи Пруцких передали в Аргаяшский районный суд в мае 2019 года, однако его рассмотрение было прекращено из-за истечения срока давности.

Ольга Воробьева