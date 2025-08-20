Прилет под конвой
Задержан экс-замгубернатора Челябинской области, семь лет скрывавшийся от следствия
Полиция задержала бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, находящегося в международном розыске с 2018 года по обвинению в мошенничестве. Его взяли под конвой в аэропорту Челябинска. СМИ сообщают, что Александр Уфимцев вернулся в Россию, чтобы добровольно сдаться правоохранительным органам. Следствие считает, что в 2009–2018 годах он с тремя сообщниками вместо детского лагеря построил коттеджи на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю. Общий размер ущерба составил 2,7 млн руб.
Александра Уфимцева после задержания поместили в изолятор временного содержания
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
В челябинском аэропорту полиция задержала бывшего заместителя губернатора Александра Уфимцева, который находился в международном розыске с ноября 2018 года. Региональное управление СКР возобновило производство по уголовному делу в отношении экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками на берегу озера Увильды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Александру Уфимцеву 65 лет. Он работал заместителем губернатора Челябинской области в 2010–2013 годах, в то время главой региона был Михаил Юревич. До этого пять лет занимал должность вице-мэра Челябинска и руководил аппаратом городской администрации. В 2014 году Александра Уфимцева признавали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие и суд тогда установили, что в 2006-м он заключил с директором ЗАО «ДБМ» Дмитрием Мандрыгиным незаконный договор, на основании которого последний принимал у граждан деньги на строительство жилого дома в Челябинске. В результате руководитель компании похитил более 35 млн руб. Суд оштрафовал Александра Уфимцева на 70 тыс. руб., от уплаты которого освободил из-за истечения сроков привлечения к ответственности.
По данным СМИ, Александр Уфимцев вернулся в Челябинск из Антальи, чтобы добровольно сдаться полиции. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.
Александр Уфимцев покинул Россию во время предварительного следствия в 2018 году. Обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой») ему предъявили заочно. Тогда же экс-замгубернатора объявили в международный розыск. Следствие выявило также трех соучастников — экс-начальника управления культуры администрации Челябинска Дмитрия Назарова, бывшего директора МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрея Григорьева и экс-директора областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Илью Пруцких. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.
По версии следствия, в 2009–2018 годах Александр Уфимцев с тремя соучастниками обманным путем приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы — озера Увильды.
Для этого они организовали подписание договора между кинотеатром «Спартак» и главным управлением лесами Челябинской области на постоянное использование земли площадью 5 га. Участок выделили для строительства детского лагеря. Вместо этого соучастники, по данным следствия, возвели там коттеджи, оформили дома и землю в собственность подконтрольного юридического лица, после чего продали объекты. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,7 млн руб. в виде неполученных арендных платежей за использование участка.
В ходе следствия сделки о переходе права собственности на участок признали недействительными. Коттеджи были снесены, а землю вернули государству.
Еще одним фигурантом дела о махинациях с землей на берегу озера Увильды был экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин. В январе 2020 года Аргаяшский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Установлено, что обвиняемый в 2011–2013 годах, будучи главой района, вступил в сговор с руководством «Кинотеатрального центра для детей и молодежи “Спартак”», предоставив участок для строительства десяти объектов капитального строительства на территории памятника природы. Фигуранту назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и запретили работать на государственной службе в течение двух лет. Суд также удовлетворил требования ГУ лесами Челябинской области о взыскании с Исрафиля Валишина ущерба в 2,7 млн руб. В декабре 2020 года суд смягчил ему наказание до трех лет лишения свободы, снизил срок запрета занимать госдолжности до полутора лет, а также освободил его от выплаты компенсации.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Назарова, Андрея Григорьева и Ильи Пруцких передали в Аргаяшский районный суд в мае 2019 года, однако его рассмотрение было прекращено из-за истечения срока давности.