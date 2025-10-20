Экс-руководителя комитета дорожного хозяйства Челябинска осудили за взятку

В Челябинске суд признал виновным бывшего временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) города Дмитрия Шиляева в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что с июня по сентябрь 2022 года Дмитрий Шиляев на должности заместителя начальника отдела капитального строительства КДХ получил 30 тыс. руб. через посредника от замдиректора ООО «Уралдорстрой», выполнявшего по госконтракту за 29 млн руб. ремонт участка Западного шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска. Взамен сотрудник администрации умолчал о выявленных дефектах и не выдал предписание о временной приостановке работ.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела. Имущество Дмитрия Шиляева было арестовано на сумму более 870 тыс. руб.

Помимо условного лишения свободы, суд лишил фигуранта права занимать административные должности в госорганах на три года и оштрафовал на 600 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрия Шиляева задержали в мае 2024 года. На тот момент он занимал должность временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска.

В январе 2025 года осудили владельца и директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Нвера Колозяна приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Суд установил, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам.

