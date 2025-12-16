Суд отправил в колонию цыган, стрелявших во время беспорядков в Коркино

В Челябинской области Коркинский городской суд вынес приговор двум горожанам, обвиняемым в покушении на убийство во время массовых беспорядков в октябре 2024 года (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурантам назначено восемь и 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что во время беспорядков в Коркино двое горожан, представителей цыганской общины, открыли стрельбу из окон домов. Один трижды выстрелил из охотничьего нарезного карабина. Пострадали два человека 29 и 37 лет, их доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Второй горожанин выстрелил четыре раза из охотничьего помпового ружья, но промахнулся. По данным суда, участники схода были безоружны и не могли представлять угрозу, а стрелявшие осознавали опасность своих действий и возможность гибели людей.

«Несмотря на то, что некоторые лица кидали в дом камни, покрышки, непосредственной угрозы для жизни и здоровья подсудимых и членов их семей не представляли, поскольку у домов находились сотрудники правоохранительных органов, которые были в состоянии пресечь противоправные действия со стороны собравшихся у дома людей»,— сообщает пресс-служба суда.

В результате суд сделал вывод, что подсудимые не оборонялись и действовали из неприязни к протестующим.

Фигуранту, ранившему людей, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй проведет в колонии 10 лет. Также суд ограничил свободу фигурантов на год и полтора года соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», беспорядки в Коркино произошли вечером 24 октября 2024 года после убийства таксистки Елены Сарафановой и задержания подозреваемого — 17-летнего местного жителя из цыганской общины. По данным областного правительства, около 150 горожан вышли на «сход», требуя справедливого наказания для виновных в убийстве и обвиняя власти в бездействии. Горожане переворачивали машины, били окна, подожгли несколько зданий.

После случившегося от работы отстранили руководителя городского отдела полиции Владимир Дякина.

В июне 2025 года Челябинский областной суд признал 17-летнего представителя цыганской общины виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) таксистки Елены Сарафановой в Коркино и угоне ее машины (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Ему назначили наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Родителей подсудимого обязали выплатить 2 млн руб. моральной компенсации родственникам погибшей. На их счета и имущество наложен арест.

Виталина Ярховска