«Махонинские» признаны экстремистским объединением, а организатор задержан

Советский районный суд Челябинска 14 ноября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал «Махонинских» экстремисткой организацией и запретил их деятельность на территории РФ. Один из организаторов объединения Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ и ГУ МВД на крыльце здания суда, сообщил источник «Ъ-Южный Урал» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собеседника, в отношении одного из братьев Махониных и иных участников организации возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По решению суда в доход государства обращено имущество участников организации стоимостью около 2,5 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщал „Ъ“, в Генпрокуратуре считают, что участники организации «Махонинские» (признана экстремисткой и запрещена в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). С момента создания организации братьями Александром и Андреем Махониными в 1990-х годах и до сегодняшнего дня, по данным истца, ее участники занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, а также запугиванием конкурентов и оппонентов.