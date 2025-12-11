Закуп взяток

В Челябинске суд арестовал на два месяца начальника отдела закупа ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера, задержанного сотрудниками УФСБ. Ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Следствие считает, что топ-менеджер государственной компании получал деньги от производителя сельхозпродукции за помощь в заключении контрактов и общее покровительство. Это не первое коррупционное дело против сотрудников бывших частных компаний в Челябинской области: в феврале задержали двух топ-менеджеров АО «Макфа» за покушение на получение взятки.

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела закупа ООО «Агрофирма „Ариант“» Максима Бергера, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 10 февраля 2026 года. Решение принято 11 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Информация о задержании одного из топ-менеджеров государственной компании сотрудниками УФСБ России по Челябинской области появилась утром 11 декабря. По данным ведомства, начальник отдела закупа причастен к «теневому обороту зерновых культур».

«А именно, обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельскохозяйственных товаров, взятку в виде денежных средств за оказание содействия при заключении контрактов с агрофирмой, а также покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров», — сообщает пресс-службу УФСБ России по Челябинской области. Сумма взятки не называется.

Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации, считает следствия. Региональное управление СК сообщает, что преступные деяния он совершал с ноября 2024-го по декабрь 2025 года.

По данным УФСБ, преступления удалось выявить при взаимодействии со службами безопасности ООО «Агрофирма „Ариант“» и АО «Россельхозбанк».

Делом занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области. Фигуранту предъявлено обвинение. В его доме прошел обыск.

ООО «Агрофирма „Ариант“» зарегистрирована в Увельском районе Челябинской области. Занимается разведением свиней и производством мясной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка агрофирмы «Ариант» в 2024 году составила 16,3 млрд руб., чистая прибыль — 275,8 млн руб.

С апреля 2024 года организация находится в собственности Российской Федерации. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства агрофирмы и еще трех компаний группы «Ариант» в счет взыскания 105 млрд руб. с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината. На тот момент агрохолдинг принадлежал Александру Аристову и членам его семьи. В ноябре этого года владельцем 100% уставного капитала ООО стала структура Россельхозбанка — московское ООО «Капитал».

Это не первое коррупционное уголовное дело против топ-менеджеров бывших частных компаний в 2025 году. В феврале сотрудники УФСБ задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна компании Ивана Тофана. Они обвиняются в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го Иван Тофан и Владлен Паршин планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. По данным правоохранительных органов, фигурантов задержали при передаче им первой части взятки в размере 1 млн руб. через посредника — менеджера «Макфы». Владлен Паршин и Иван Тофан вину не признают.

В мае 2024 году АО «Макфа» перешло под контроль государства. Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичю, экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, членам их семей и связанных с ними лица. Также суд обратил в доход государства 26 связанных с «Макфой» компаний. Общая стоимость изъятых активов превысила 46 млрд руб.

Юлия Гарипова