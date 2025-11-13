ФСБ задержала сотрудницу челябинской полиции за покровительство «Махонинским»

УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками ГУ МВД России по региону задержали заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» городского УВМД Анну Горбунова. Она подозревается в совершение должностных преступлений, вымогательстве и общем покровительстве деятельности организованной группы «Махонинские», сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При оперативном сопровождении рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генеральной прокуратуры РФ в отношении объединения „Махонинские“ и признании его экстремистским выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами правоохраны, которые им оказывали всяческое содействие»,— рассказал источник.

В том числе, следствие считает, что сотрудница отдела полиции «Ленинский» вместе с участниками объединения вымогала более 8 млн руб. у жителя региона. Уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбудило и расследует региональное управление СК РФ. По месту службы и жительства фигурантки проводятся следственно-оперативные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал „Ъ“, в конце октября Генпрокуратура РФ подал в челябинский суд иск о признании группы «Махонинские» экстремисткой организацией и изъятии у ее участников имущества. Надзорное ведомство считает, что члены объединение, созданного Александром и Андреем Махониными, придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России). Организация, по данным истца, финансируется за счет вымогательств, грабежей и передела экономических сфер влияния.

Ответчиками по иску выступают 16 человек, в том числе братья Махонины из родственники и знакомые, а также семь коммерческих организаций. Суд приступил к рассмотрению дела 11 ноября и пока не вынес решение.