«Руководители ответят за взятки, полученные даже восемь лет назад»

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбудил два новых уголовных дела в отношении бывшего генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Его подозревают в получении взяток в значительном и крупном размерах от подрядчиков за беспрепятственную приемку работ. Эти эпизоды удалось выявить в ходе расследования дела экс-начальника отдела закупок и организации торгов фонда Андрея Шадрина и экс-депутата законодательного собрания области Ильи Бархатова. Последние, по данным следствия, организовали в 2016-2018 годах целую схему получения взяток от подрядчиков. О деталях расследования и установленных обстоятельствах «Ъ-Южный Урал» рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Роп накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

Заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Вячеслав Роп

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области

По данным замруководителя отдела, дополнительные уголовные дела в отношении бывшего гендиректора фонда капремонта возбуждены по ч. 3 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размерах соответственно). Они связаны с деятельностью Виктора Тихоненко, когда он работал в должности начальника Челябинского отдела службы технического заказчика фонда.

По версии следствия, в 2016-2019 годы начальник Челябинского отдела Виктор Тихоненко получил взятки от представителя подрядной организации за беспрепятственное и ускоренное принятие работ по ранее заключенным контрактам. Общая сумма средств, полученных за незаконные действия, составила около 700 тыс. руб.

Новые эпизоды коррупционной деятельности Виктора Тихоненко удалось выявить в ходе расследования дела, ранее возбужденного в отношении другого бывшего сотрудника регионального фонда капитального ремонта — экс-начальника отдела закупок Андрея Шадрина, а также бывшего депутата законодательного собрания области Ильи Бархатова. Они находятся под следствием по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) соответственно.

«Все началось с уголовного дела, связанного с хищением средств компанией, которая ремонтировала дома в Челябинске, используя краску, значительно уступающую по техническим характеристикам и стоимости той, которая была предусмотрена проектно-сметной документацией. Заказчиком был фонд. В ходе расследования в 2024 году другой подрядчик сообщил нам, что с 2016 по 2018 годы он на регулярной основе через действовавшего на тот момент депутата заксобрания передавал взятки начальнику отдела закупок областного фонда капремонта за оказание общего покровительства юридическим лицам, которые он представлял, при заключении и исполнении контрактов. Несмотря на то, что, по сути, были только слова одного человека о событиях более чем шести-, восьмилетней давности, а предполагаемые получатель взятки и посредник находились даже не в Челябинской области, следователи приложили максимум возможных усилий для проверки информации. И в результате собрали достаточную совокупность доказательств для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения. Получая такие сигналы, следствие проявляет все свое умение и талант для установления фактических обстоятельств произошедшего», — сообщил Вячеслав Роп.

Замруководителя второго отдела рассказал, что следователи приступили к трудоемкому процессу, в том числе начали анализировать все контракты признавшегося в даче взяток подрядчика. В ходе изучения банковских гарантий, которые компании обязаны иметь перед заключением контрактов с фондом, выяснилось, что часть из них были недействительными. Проверка документов входила в обязанности начальника отдела закупок и организации торгов фонда Андрея Шадрина.

«Соответственно, подтвердились некоторые факты, о которых сообщал подрядчик, в том числе взятки передавались за то, чтобы не проверялись заведомо недействительные банковские гарантии, которые должны были покрыть убытки по обязательствам подрядчика, если он не сможет их исполнить», — отметил Вячеслав Роп.

Далее, по его словам, следователи и оперативники постепенно начали выходить на других лиц. При взаимодействии с сотрудниками регионального ФСБ, оказывающими оперативное сопровождение, были установлены лица, которые могли участвовать в передаче взяток. В результате признательные показания дали ряд других подрядчиков и посредников второй очереди.

«С 2016-го по 2018 годы начальник отдела и его близкий друг, занимавший пост заместителя председателя комитета заксобрания области по строительной политике и ЖКХ, понимая, что оба имеют отношение к сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработали преступную схему. Должностное лицо, которое могло повлиять на формирование конкурсной документации, выбор победителя и заключение контрактов с фондом, через посредника первой очереди – депутата, получали взятки от представителей подрядных организаций. Непосредственно с компаниями общались посредники второй очереди, в том числе передававшие им сведения, необходимые для победы в торгах», — рассказал замруководителя второго отдела.

По его словам, значительное содействие следствию оказали органы Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, которые, применяя инструменты финансовой разведки, помогли отследить финансовые потоки от фонда через подрядчиков до различных юридических и физических лиц, тем самым, зафиксировав вывод денег, предназначенных для передачи в качестве взяток.

Следствие установило, что в результате реализации этой схемы фонд заключил более 20 контрактов с тремя компаниями, от представителей которых фигуранты получили взятки в общей сумме более 7 млн руб.

Вячеслав Роп подчеркнул, что уже в ходе расследования уголовного дела, после представления доказательств, обвиняемые дали признательные показания. Изначально вину в инкриминируемых преступлениях они полностью отрицали.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области занимается преступлениями коррупционной и экономической направленности, имеющими особую сложность в доказывании. Кроме того, подразделение расследует должностные преступления, совершенные представителями органов государственной власти Челябинской области и лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, в том числе адвокатами, прокурорами, членами избирательных комиссий. В отделе работает одиннадцать высококвалифицированных сотрудников.

Замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел отметил, что бывший гендиректор фонда капремонта не был участником схемы Андрея Шадрина и Ильи Бархатова и совершал свои коррупционные преступления в 2016-2019 годы параллельно.

Новые дела против Виктора Тихоненко объединят с существующим. В марте этого года его обвинили в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а в апреле – в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи гендиректором фонда, Виктор Тихоненко обеспечил победу в аукционе на ремонт многоквартирного дома на улице Сони Кривой в центре Челябинска компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу. Руководитель подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.

Первый выявленный эпизод получения взятки, по данным следствия, Виктор Тихоненко совершил в 2018 году, занимая должность начальника Челябинского отдела службы технического заказчика фонда. Он получил от подрядчика взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. и обеспечил ему победу в торгах и контракт на замену лифтов. По данным замруководителя второго отдела, услугой была скидка на квартиру.

С момента задержания в марте сотрудниками УФСБ России по Челябинской области Виктор Тихоненко находится под стражей. Вину он в целом не признает. В ходе следствия было арестовано имущество фигуранта и его супруги на общую сумму 23,5 млн руб.

Андрей Шадрин и Илья Бархатов также с марта находятся в СИЗО. Их задержали в Донецкой Народной Республике сотрудники управлений ФСБ по Челябинской области и ДНР, а затем этапировали в Челябинск. Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 4 млн руб.

Расследование всех вышеуказанных уголовных дел находится в завершающей стадии.

Юлия Гарипова