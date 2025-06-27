В Челябинске возбудили дело о взятке за выдачу кредита на строительство гостиницы

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР задержали высокопоставленных банковских служащих и предпринимателя по подозрению в получении и даче взятки за открытие крупной кредитной линии на строительство гостиничного комплекса. Уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ возбудили в отношении трех человек, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Задержаны бывший исполнительный директор и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения одного из банков, а также представитель двух коммерческих организаций. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о руководителе проекта «Увильды парк» Алексее Вахатове.

По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025-го бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юридических лиц лично и через посредников взятку в сумме более 13 млн руб. за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), в рамках которого будет дана оценка действиям посредников.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которыми занимаются оперативным сопровождением по уголовному делу. В домах подозреваемых прошли обыски, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения.

В рамках проекта «Увильды парк» ведется строительство гостиничного комплекса с апартаментами на берегу озера Увильды. По данным сайта «наш.дом.рф», застройщиком является ООО «Специализированный застройщик “Регион 174”».