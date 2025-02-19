Министра взяли за растрату

В Челябинске сотрудники ФСБ России задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. Его подозревают в присвоении или растрате бюджетных средств, предварительно, совершенных в 2016 году. Ряд СМИ также сообщают о задержании замначальника правового управления миндортранса, бывших владельцев и руководителей дорожных компаний, когда-то занимавших доминирующее положение на рынке, а также сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра Дубровского.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело Алексея Нечаева, по данным СМИ, связано с растратой бюджетных средств в 2016 году

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Уголовное дело Алексея Нечаева, по данным СМИ, связано с растратой бюджетных средств в 2016 году

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

О задержании главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева сотрудниками ФСБ России стало известно утром 19 февраля. Пресс-служба УФСБ по региону подтвердила “Ъ-Южный Урал” факт оперативных действий.

В отношении министра возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). В доме Алексея Нечаева, а также в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски, изъяли документы и технику.

В миндортрансе региона задержание руководства и работу силовиков не комментируют. В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором видно, как сотрудники ФСБ ведут Алексея Нечаева в наручниках, а также выносят технику из министерства.

Официально силовые ведомства не раскрывают суть инкриминируемых главе миндортранса преступлений.

Предварительно, речь идет о растрате бюджетных средств, совершенной в 2016 году, со ссылкой на источник сообщило Ura.ru. Тогда господин Нечаев занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства.

Также, по данным агентства, кроме господина Нечаева сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника правового управления миндортранса области Станислава Куликова, бывших руководителей и совладельцев АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова, Константина Зарипова и Геннадия Вильшенко. По информации 74.ru, еще одним фигурантом этого дела стал сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александр Дубровский. Его также задержали сотрудники ФСБ России. В чем он подозревается, пока неизвестно.

Алексею Нечаеву 41 год. Он родился в Челябинске. В 2006 году окончил Уральский филиал Московского автодорожного института по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве дорожного рабочего. Затем стал начальником производственно-технического отдела в ООО «Автодорстрой-1». В 2010–2015 годах работал на государственном предприятии «Челябинскавтодор» (в декабре 2015 года стало бюджетным учреждением) сначала в должности заместителя начальника отдела, а затем начальника отдела производственно-технического надзора. В 2015 году перешел на работу в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. До 2019 года занимал должность начальника управления дорожного хозяйства. В ноябре того же года новый губернатор Алексей Текслер назначил Алексея Нечаева министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» во время работы двух предыдущих губернаторов Челябинской области были крупнейшими подрядчиками на рынке ремонта и строительства дорог в регионе. Компания «Южуралавтобан», созданная в 1995 году в Магнитогорске, фигурировала в уголовном деле о дорожных откатах экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Именно эта организация в 2012–2014 годах получала наиболее выгодные контракты во время «дорожной революции». В 2018 году Арбитражный суд Челябинской области признал компанию банкротом.

АО «Южуралмост» был правопреемником «Южуралавтобана». Так, в 2019 году суд по иску УФНС по Челябинской области признал компании взаимозависимыми и обязал «Южуралмост» заплатить налоговый долг «Южуралавтобана» в размере 1,2 млрд руб.

«Южуралмост» занимал доминирующее положение на дорожном рынке региона в 2015–2018 годах. В 2017 году УФАС России по Челябинской области сообщал, что его доля составляет 95% в региональном центре и более 50% в целом по области. В 2019 году ФАС России признала факт сговора на торгах между «Южуралмостом», бывшим губернатором Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства области. Стороны заключили антиконкурентные соглашения при проведении десяти аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд руб., победителем которых стал «Южуралмост». ФАС оштрафовал компанию на 484 млн руб., а Борис Дубровский ушел в отставку вскоре после решения о сговоре.

В апреле 2022 года компания заявила о ликвидации, но потом передумала. В июне 2023 году суд признал АО «Южуралмост» банкротом по заявлению ООО «Урал-сервис-групп». По данным УФНС России по Челябинской области, эти компании аффилированы. Последним директором АО «Южуралмост» был Александр Зырянов. Сейчас он руководит ООО «Технопарк», 75% которого ранее принадлежали Геннадию Вильшенко.

В декабре 2024 года сотрудники УФСБ и СК задержали первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ), и находится по стражей. Суть обвинений правоохранительные органы не раскрывают.

Юлия Гарипова