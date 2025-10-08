ФСБ задержала экс-замначальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий. Проведение оперативных мероприятий „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Следствие считает, что с января 2024 года по май 2025-го Олег Жиляев получил взятку от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна за покровительство компании в сфере дорожного хозяйства, сообщил источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах. В частности, замначальника ГАИ города освобождал транспорт организации от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, помогал ускорить процедуру согласования проектной документации на установку дорожных знаков после ремонтов и многое другое.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, Олег Жиляев был уволен из органов внутренних дел 6 октября, за несколько дней до задержания.

«Предварительно установлено, что должностное лицо подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий в виде асфальтовой смеси на несколько сотен тысяч рублей»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, учредитель «Капиталстрой» передал Олегу Жиляеву 100 т асфальтного покрытия общей стоимостью более 500 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае этого года за взятки от учредителя ООО «Капиталстрой» Варданян был задержан бывший начальник ГАИ Челябинска Александр Гайде.