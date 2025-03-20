Под крышей следствия

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. Он подозревается в превышении должностных полномочий при организации конкурса на ремонт крыши многоквартирного дома в Челябинске. Также под подозрение попал заместитель руководителя Артем Скурихин. Следствие считает, что подрядчику заплатили 6 млн руб. за работы, которые уже были проведены и оплачены по другому контракту. Позднее стало известно о задержании бывшего начальника отдела закупок фонда капремонта Андрея Шадрина и экс-депутата челябинского заксобрания Ильи Бархатова, подозреваемых в получении взяток на 5 млн руб. и посредничестве при передаче денег. По данным силовиков, два уголовных дела не связаны друг с другом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основе дела главы фонда — контракт на ремонт крыши дома в центре Челябинска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В основе дела главы фонда — контракт на ремонт крыши дома в центре Челябинска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

20 марта сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, глава фонда Виктор Тихоненко вместе с заместителем Артемом Скурихиным поручили подчиненным провести аукцион и ремонтные работы на крыше многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске в период с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года, при этом были установлены заведомо невыполнимые условия по срокам, а стоимость контракта завышена. Следствие считает, что Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе подрядчика, который ранее уже ремонтировал эту крышу.

«В последующем подозреваемый, осознавая, что каких-либо услуг по ремонту крыши не предоставлялось, подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых на счет подрядной организации произведена оплата на сумму более 6 млн руб.»,— сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы Виктора Тихоненко. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения. Обыски также прошли у Артема Скурихина.

Специализированная некоммерческая организация — фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» зарегистрирована в Челябинске в 2013 году. Учредителем является региональное министерство строительства и инфраструктуры.

Аукцион, ставший поводом для задержания Виктора Тихоненко, состоялся в ноябре 2024 года. Согласно данным сайта госзакупок, стоимость контракта на ремонт крыши дома на улице Сони Кривой составляла более 6,3 млн руб. Источник финансирования — средства собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области. Информации об участниках аукциона нет, однако 2 декабря фонд капремонта заключил договор на выполнение работ с ООО «Паритет». Согласно техзаданию, подрядчику необходимо было уложить на чердаке гидроизоляционный, теплоизоляционный и влагозащитный слои, обновить решетки, карниз, настенные желоба, слуховые окна. Срок завершения ремонта — 27 марта 2025 года. За месяц до окончания срока контракта подрядчик предъявил акт приемки выполненных работ, который и был подписан Виктором Тихоненко.

ООО «Паритет» зарегистрировано в Челябинске в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и генеральным директором компании является Александр Богатко. Выручка «Паритета» в 2023 году составила 138,9 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. Фонд «Регоператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» является единственным заказчиком ООО «Паритет». За 2023–2025 годы он заключил с компанией 12 контрактов на сумму почти 185 млн руб.

Кроме того, 20 марта УФСБ России по Челябинской области сообщило о задержании бывшего начальника отдела закупок регионального фонда капитального ремонта Андрея Шадрина и бывшего депутата законодательного собрания области Ильи Бархатова. Их подозревают в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве (с.4 ст.291.1 УК РФ) соответственно. Преступления были выявлены в результате расследования ранее возбужденных уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, Андрей Шадрин при посредничестве господина Бархатова получал взятки от предпринимателей на общую сумму более 5 млн руб. за преференции в конкурсных процедурах. Подозреваемые были задержаны при содействии сотрудников управлений ФСБ по ДНР и Ростовской области. По данным правоохранительных органов, это уголовные дело не связано с делом Виктора Тихоненко.

Виктор Тихоненко с 15 сентября 2021 года занимает пост генерального директора фонда капитального ремонта Челябинской области. Предыдущий руководитель ведомства Вадим Борисов уволился в июне 2021 года после публикации Контрольно-счетной палатой Челябинской области результатов проверки деятельности фонда за 2018, 2019-й и девять месяцев 2020 года. Тогда были обнаружены неэффективные расходы бюджетных средств на сумму 1,18 млн руб., из которых 118,35 тыс. руб. были премиями руководству, начисленными без приказа учредителя. Аудиторы также установили трату 4,7 млн руб. на подарки сотрудникам и расходов на мероприятия.

Ольга Воробьева