Участнику экстремистской группы ужесточили приговор за гибель пешехода в ДТП

Челябинский областной суд ужесточил приговор Никите Махонину, устроившему ДТП, в котором погиб человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Участника объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ) отправили в колонию-поселение на два года вместо назначенного судом первой инстанции условного наказания. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла 9 мая этого года на перекрестке улиц Чичерина и 40-летия Победы. Согласно информации управления Госавтоинспекции по Челябинску, вечером в День Победы 28-летний водитель Audi около торгового комплекса «Елки» сбил горожанку. Судя по камерам, он не остановился при повороте. Пешеход в этот момент двигалась по регулируемому пешеходному переходу. 55-летняя челябинка получила смертельные травмы.

Курчатовский районный суд Челябинска учел смягчающие обстоятельства и приговорил Никиту Махонина, по данным СМИ, к одному году условно. Он выплатил матери, отцу и сестре погибшей по 1,5 млн руб. Однако прокуратура не согласилась с наказанием и обжаловала его. Облсуд отправил виновника аварии в колонию-поселение на два года. Также его лишили водительских прав на два года шесть месяцев.

Никита Махонин — племянник Александра и Андрея Махониных, один из 16 ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о признании экстремистским объединения «Махонинские» и изъятии их имущества стоимостью 2,5 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября Советский районный суд Челябинска этот иск удовлетворил. 16 декабря «Ъ» узнал, что Генпрокуратура подала еще один иск об изъятии у «Махонинских» (признано экстремистским и запрещено в РФ) имущества еще на 1,3 млрд руб.

