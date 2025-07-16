23 года за 80 баксов

23-летний ефрейтор Антон Хожаев, служивший механиком по ремонту беспилотников, признан военным судом в Москве виновным в продаже украинской разведке фотоснимков российских военных объектов за $80. Подсудимый раскаяния в ходе процесса не высказал и получил 23 года лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший военнослужащий Антон Хожаев во время заседания суда (16 июля 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший военнослужащий Антон Хожаев во время заседания суда (16 июля 2025 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Слушание уголовного дела во 2-м Западном окружном военном суде началось 7 июля, проходило в закрытом режиме и уложилось в три заседания. На выступление в прениях подсудимого, его последнее слово и оглашение приговора журналистов пустили.

Ефрейтор Антон Хожаев обвинялся в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации преступных доходов (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30 и ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).

Как установило следствие, уроженец Челябинска ефрейтор Антон Хожаев по месту службы в одной из воинских частей был механиком по ремонту БПЛА, получивших повреждения в зоне СВО.

Из-за своих проукраинских убеждений, говорится в деле, ефрейтор Хожаев решил причинить вред вооруженным силам России.

Он установил контакт с украинской разведкой, а затем по заданию ее представителей сфотографировал военные объекты, расположенные по месту его службы, и переслал их заказчикам. За каждую съемку ему обещали, по данным следствия, от $60 до $80 — это нашло подтверждение в его переписке с кураторами. Всего он успел двумя траншами получить $80.

Кроме того, ефрейтор, оформив себе кратковременный отпуск, попытался перейти границу с Украиной, чтобы вступить в признанный террористическим и запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"». Однако перебраться через границу ему не удалось, военнослужащий был задержан.

В ходе прений прокурор просил судейскую тройку признать Антона Хожаева виновным по всем пунктам обвинения и приговорить к 24 годам колонии с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Адвокат Владимир Беленко просил подзащитного оправдать, исходя из позиции последнего в суде.

Ефрейтор вину не признал, назвав происшедшее «провокацией российских спецслужб». Отрицал он и факт получения денег. При этом он подтвердил, что выступает против СВО «по идейным соображениям». Подсудимый негативно отозвался о российской армии и своих бывших сослуживцах.

Выступая с последним словом, обвиняемый хотел зачитать по бумажке «обращение к украинскому народу», но был прерван председательствующим, сказавшим: «Хожаев, вы говорите перед судом, а не украинским народом». Тогда подсудимый прочитал на украинском стихотворение и завершил его бандеровским приветствием.

В итоге суд приговорил ефрейтора к 23 годам колонии, первые 5 лет он проведет в тюрьме.

Также ему назначен штраф в размере 590 тыс. руб. После оглашения приговора присутствовавшая в зале суда мать осужденного отказалась от комментариев. А адвокат Владимир Беленко сказал “Ъ”, что судебное решение обжалует.

Алексей Соковнин