Челябинск дождался новой посадки

Суд в Челябинске признал бывшего главу комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации города Рината Кучитарова виновным в злоупотреблении полномочиями. Его отправили в колонию общего режима на шесть лет и девять месяцев. Сторона обвинения доказала, что экс-глава КДХ заключил контракт на озеленение центральной части Челябинска по завышенной стоимости в 97 млн руб. Начальная сумма, которую предлагал Ринат Кучитаров, была еще больше — 122 млн руб. Для возмещения ущерба бюджету арестованы счета и имущество подсудимого на сумму 80 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Рината Кучитарова заявили о намерении обжаловать решение суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Адвокаты Рината Кучитарова заявили о намерении обжаловать решение суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему председателю комитета дорожного хозяйства городской администрации Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ему назначили наказание в виде шести лет девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимому также запретили работать на государственной службе в течение двух лет и девяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Суд удовлетворил иск о взыскании с Рината Кучитарова 32 млн руб. Для исполнения требования арестованы его счета и имущество на сумму более 80 млн руб.

Следствие и суд установили, что с марта по апрель 2020 года Ринат Кучитаров, работая главой комитета дорожного хозяйства Челябинска, провел аукцион и необоснованно завысил начальную стоимость контракта на озеленение центральной части города. Цена работ тогда составила 122 млн руб. Впоследствии Ринат Кучитаров заключил с одной из компаний муниципальный контракт, цена которого по результатам аукциона снизилась до 97 млн руб., и дополнительные соглашения к нему. Стоимость работ при этом все равно осталась завышенной. Глава КДХ принял выполненные работы, тем самым причинив администрации Челябинска ущерб в размере 32 млн руб. Адвокаты подсудимого планируют обжаловать приговор.

Ринат Кучитаров в декабре 2022 года был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Преступление выявлено аудиторами Контрольно-счетной палаты региона. Контракт, о котором идет речь, был заключен 16 апреля 2020 года с ООО «Архитектурная студия “Петербургский ландшафт”». Работы включали реализацию первого этапа озеленения центра Челябинска. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно было посадить новые липы, лиственницы, ели, сосны, тополя и другие деревья с кустарниками на участках по проспекту Ленина, улицам Васенко, Володарского, Елькина, Кирова, Курчатова, Лесопарковой, Карла Маркса, Пушкина, Свободы, Советской, Труда, Цвиллинга, Энгельса, а также на Свердловском проспекте. Кроме того, победителю аукциона нужно было в дальнейшем ухаживать за посаженными деревьями. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2020 года.

Архитектурная студия «Петербургский ландшафт» предложила за контракт 97 млн руб. Помимо нее в торгах участвовали еще две компании — ООО «Стройтех» и ООО «Металлснабсервис». Они подали заявки с ценовыми предложениями в размере 98,8 млн и 103,7 млн руб. соответственно. В результате комиссия не допустила «Металлснабсервис» к участию из-за отсутствия нужных документов, а ООО «Стройтех» проиграло в аукционе.

Подрядчика для озеленения центра города нашли со второй попытки. Аналогичный аукцион в первый раз был объявлен 18 марта 2020 года. Цена контракта тогда составляла также 122 млн руб. Однако определение поставщика было отменено. Причины не указаны, но спустя пару дней после размещения закупки на площадку поступил запрос с требованием разъяснить некоторые положения документации. Потенциальный участник аукциона обратил внимание, что в техзадании неверно указаны видовые названия деревьев, а также неправильно определена стоимость елей.

«Рыночная стоимость ели колючей значительно превышает стоимость ели обыкновенной, а в ведомости объемов и стоимости работ, наоборот, стоимость ели обыкновенной в 3,5 раза превышает стоимость ели колючей, что влечет за собой неправильное ценообразование всего аукциона»,— отмечалось в запросе.

Кроме того, заказчик в техзадании указал деревья, которых нет в ГОСТах, и требовал посадить даурскую лиственницу, которая растет в Восточном Забайкалье, а на Южном Урале приживется с трудом. В результате на запрос поступил краткий ответ: «данный аукцион будет отменен».

В документации к повторному тендеру заказчик учел перечисленные замечания, исправил видовые названия елей, заменил даурскую лиственницу на сибирскую, исключил некоторые деревья. При этом начальная цена контракта осталась прежней — 122 млн руб.

Ринат Кучитаров руководил комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска с 5 августа 2019 года по 5 декабря 2022-го. Он покинул пост по собственному желанию накануне задержания сотрудниками УФСБ. Тогда исполняющей обязанности председателя комитета была назначена Ирина Степанова. В мае прошлого года должность главы КДХ занял Николай Кожевников. Спустя девять месяцев он уволился. Врио председателя вновь стала Ирина Степанова.

Ольга Воробьева