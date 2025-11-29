Обсуждение мирного плана по Украине, саммит ОДКБ в Киргизии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Киргизии Садыр Жапаров (слева) и президент России Владимир Путин

Цифры недели Мирный план президента США Дональда Трампа после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19. Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 27093 руб. с 1 января 2026 года. В 2025 году кредиторы передадут коллекторам рекордные объемы просрочки, которые составят до 1,3 трлн руб. Владимир Путин: товарооборот России и Киргизии в прошлом году увеличился на 13,6%, до $4,1 млрд.

По букве закона Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году приговорены к пожизненному лишению свободы. Совет федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию национальной политики до 2036 года. Минюст внес в перечень нежелательных организаций американскую правозащитную организацию Human Rights Watch. Европарламент утвердил резолюцию с обязательством не признавать Крым и Донбасс российскими. К концу сентября 2026 года Черногория введет визовый режим для граждан России.

Цитаты недели «Только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, украинский президент — нет» (президент РФ Владимир Путин о возможности мирного урегулирования украинского конфликта во время пресс-конференции в Бишкеке). «Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия, это должно быть отменено» (глава «Сбера» Герман Греф призвал уравнять условия конкуренции между маркетплейсами и банками). «Мы не ограничиваем ни один банк в развитии их программ лояльности. На самом деле банки уже имеют все инструменты для рыночной конкуренции и пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным» (основательница Wildberries Татьяна Ким в открытом письме к ЦБ, правительству и Федеральному собранию в ответ на претензии банков к маркетплейсам). «Мой народ очень устал, и ему нужна смена (человека.— “Ъ”) на высшем государственном посту» (бригадный генерал Денис Н’Канья о военном перевороте в Гвинее-Бисау).

Инициативы недели Минтранс предлагает впервые использовать распознавание лиц для административных наказаний, а также предложил отменить скоростные лимиты на некоторых автодорогах. Юристы предлагают создать фонд для защиты обманутых при продаже жилья. Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Отставки и назначения Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генпрокурора России. Новым гендиректором МТС Live с 1 декабря станет Дмитрий Зорихин, директор по стратегическому развитию компании. В ГК «Дымов» спустя всего два месяца вновь сменился гендиректор: компанию возглавил финансовый директор производителя колбас Анатолий Шутка.