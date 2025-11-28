Нехорошие квартиры

В связи с ростом мошенничества на рынке вторичного жилья участники рынка выдвигают свои предложения по решению проблемы. Юристы считают, что создание фонда для поддержки пострадавших продавцов по аналогии с Агентством по страхованию вкладов или Федеральным фондом по защите прав обманутых дольщиков может способствовать охране имущественных прав граждан. Но при текущем дефиците средств в госбюджете этот механизм реализовать будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом партнера юридического бюро «Стратегия» Сергея Рамазанова, направленным 24 ноября 2025 года председателю комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав Галине Хованской. Он, в частности, просит внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи жилья для защиты граждан от действий мошенников. Например, утвердить порядок денежной компенсации или предоставления жилья (спорного или иного) на праве пользования продавцу, который лишился средств от продажи имущества и самой квартиры в результате действий мошенников. Механизм может применяться по аналогии с компенсацией Агентства по страхованию вкладов при банкротстве банков или с Федеральным фондом по защите прав обманутых дольщиков при крахе застройщиков жилья, отмечает господин Рамазанов. “Ъ” направил запрос в Госдуму.

В последнее время участились случаи мошенничества на рынке купли-продажи вторичного жилья, когда продавцы совершают сделки как будто под «присмотром спецслужб», чтобы разоблачить мошенников, при этом сами оказываются жертвами обмана, отмечает автор письма в Госдуму.

В результате страдают добросовестные приобретатели, которые остаются без денег и жилья.

При разрешении подобных споров суды чаще становятся на сторону продавца квартиры, констатирует советник юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Артур Аванесян. Такая тенденция легко объяснима: жертвами мошенников в большинстве становятся либо пожилые люди, либо граждане, столкнувшиеся с тяжелой жизненной ситуацией или имеющие ментальные заболевания, которые, как правило, нередко не осознают действительные намерения совершаемых ими сделок, поясняет он. Наличие даже небольшого числа прецедентов является основанием для совершенствования законодательства в этой области, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Предложения «Стратегии» заслуживают внимания, однако сейчас в отсутствие специального законодательства в отношении обманутых добросовестных приобретателей трудно говорить об их воплощении в жизнь, считает Артур Аванесян. В перспективе ближайших трех лет данная инициатива не сможет заработать из-за отсутствия нужных ресурсов в бюджете, соглашается гендиректор компании «Флип» Евгений Шавнев. В целом в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, сообщали в Минфине. Обманутые дольщики по всей России через специализированный фонд за первое полугодие 2025 года в виде компенсации получили 41,1 млрд руб., по итогам 2025 года эта сумма может превысить 72 млрд руб.

Алексей Бутовецкий, замруководителя Росреестра, 21 ноября 2025 года: Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре.

Кроме того, мошенничество в сфере оформления сделок купли-продажи жилья не достигло масштабов, соизмеримых в релевантный период времени с обманом вкладчиков либо дольщиков, отмечает Артур Аванесян. Основатель SIS Development Ярослав Гутнов полагает, что «подушка безопасности» от властей, как это ни странно, приведет к увеличению количества мошеннических схем, так как покупатели потеряют бдительность, а некоторые будут даже пытаться инсценировать аферы ради получения компенсации или намеренно обвинять в нарушениях честных продавцов.

Руслан Сырцов считает, что пострадавшим сторонам целесообразнее оказывать не финансовую, а юридическую поддержку. Ярослав Гутнов предлагает закрепить на законодательном уровне «группы риска», к которым могут относиться, например, пенсионеры, сироты, инвалиды и другие лица, как правило особенно подверженные внушению. Сделки с их участием следует проводить только под надзором органов опеки, уточняет он. Предоставление временного жилья, находящегося в муниципальной либо государственной собственности, этим категориям граждан также весьма разумно, резюмирует Артур Аванесян.

Дарья Андрианова