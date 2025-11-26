Новым гендиректором МТС Live станет Дмитрий Зорихин

Новым гендиректором МТС (MOEX: MTSS) Live (входит в «МТС Медиа») с 1 декабря станет Дмитрий Зорихин, директор по стратегическому развитию компании. Об этом рассказали «Ъ» два собеседника на рынке развлекательных мероприятий и подтвердил источник внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Зорихин

Фото: Институт музыкальных инициатив Дмитрий Зорихин

Фото: Институт музыкальных инициатив

Приход Дмитрия Зорихина говорит про усиление роли холдинга в управлении МТС Live, полагает собеседник в компании: «Он хороший стратег, отлично знает специфику бизнеса». Михаил Минин — текущий гендиректор подразделения — покинет организацию на этой неделе. Далее он планирует заниматься продюсерскими проектами и экспортом контента в дружественные страны.

Представитель «МТС Медиа» подтвердил назначение Дмитрия Зорихина на должность руководителя направления. По его словам, топ-менеджер сосредоточится на повышении операционной эффективности МТС Live, а также развитии билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud и других направлений. Среди последних — сеть федеральных концертных площадок и продюсерский центр «ON Шоу», который консолидирует продюсирование выставок, мюзиклов, концертов и других мероприятий.

Михаил Минин начал работать в контуре медийных активов МТС в 2019 году после продажи оператору билетного сервиса Ponominalu, где был одним из владельцев. О самой сделке было объявлено в 2018 году, компания приобрела одни из крупнейших билетных онлайн-сервисов в России в сегменте культурно-массовых мероприятий — Ticketland.ru (100%) и Ponominalu.ru (78,2% в компании Cubichall, доля в 21,8% осталась тогда за господином Мининым) за 3,25 млрд руб. В 2020 году МТС объединила билетные сервисы Ponominalu и Ticketland под управлением новой структуры «МТС Entertainment», которую и возглавил господин Минин. Под его руководством структура также закрыла сделку по покупке билетной платформы Ticketscloud. По итогам прошлого года компания нарастила продажи билетов на концерты и в театры на 54%, до 15,3 млн.

До прихода в МТС Дмитрий Зорихин работал в Ford, где с 2012 по 2017 год занимал разные должности: от аналитика инвестиционных проектов до руководителя департамента финансового контроля. Впоследствии он перешел в контур АФК «Система», где был в том числе руководителем по планированию. В МТС Live господин Зорихин работает около пяти лет, топ-менеджер занимал в контуре подразделения должность директора по финансам.

Юлия Юрасова