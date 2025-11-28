Human Rights Watch признана нежелательной в России

Минюст внес в перечень нежелательных организаций американскую правозащитную организацию Human Rights Watch, следует из информации на сайте ведомства.

НПО была создана в 1978 году для мониторинга, расследования и документирования нарушений прав человек в более чем 70 странах мира. В апреле 2022 года Минюст исключил организацию из реестра российских филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО. К тому моменту HRW проработала в России более 30 лет.

В том же году сайт организации был заблокирован на территории России Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, которая выявила недостоверную информацию о боевых действиях на Украине.

Полина Мотызлевская