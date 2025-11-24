США и Украина достигли непринципиальных договоренностей

США и Украина заявили, что смогли сблизить свои позиции по условиям завершения российско-украинского конфликта. По итогам переговоров 23 ноября в Женеве, на которых Вашингтону и Киеву, по их словам, удалось разработать «уточненный мирный план», госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшее воскресенье, «вероятно, самым продуктивным днем в нашем рассмотрении этого вопроса». Но выяснилось, что обсуждение наиболее спорных пунктов стороны предпочли отложить до личной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом — предположительно, уже на этой неделе. Свои идеи, прямо противоречащие предложениям США, продолжили активно вбрасывать и европейские союзники Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Украиной по плану Дональда Трампа в Женеве достигнут «огромный прогресс». Воскресенье было, «вероятно, самым продуктивным днем в нашем рассмотрении этого вопроса», добавил он

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Украиной по плану Дональда Трампа в Женеве достигнут «огромный прогресс». Воскресенье было, «вероятно, самым продуктивным днем в нашем рассмотрении этого вопроса», добавил он

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP

Переговоры американской и украинской делегаций в Женеве, прошедшие вечером 23 ноября, закончились весьма результативно — по крайней мере так в публичном поле это представили американцы, а вслед за ними и украинцы. Как заявил по их итогам госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший делегацию США, на переговорах с Украиной достигнут «огромный прогресс» и воскресенье было, «вероятно, самым продуктивным днем в нашем рассмотрении этого вопроса». В совместном заявлении Вашингтон и Киев отметили, что на основе американского плана из 28 пунктов, обнародованного в конце прошлой недели, они разработали «уточненный мирный план».

«Это живой, дышащий документ. Каждый день с учетом поступающих предложений он меняется»,— отметил госсекретарь, добавив, что после согласования всех деталей с Киевом документ будет представлен Москве.

Официальных подробностей относительно «уточнений» оказалось мало. Господин Рубио разве что признал, что «еще есть пара вопросов, над которыми нужно поработать», однако «остающиеся открытыми вопросы не являются непреодолимыми, просто нужно больше времени, чем есть сегодня», добавил он.

Как и ранее, глава американской дипломатии просигнализировал, что крайний срок 27 ноября, который глава Белого дома Дональд Трамп установил для принятия Киевом плана урегулирования, не столь категоричен — дедлайн может быть сдвинут, хотя затягивать с выходом на соглашение никто по-прежнему не намерен.

Окончательно документ должен быть согласован президентами США и Украины. Как сообщили несколько западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский может прилететь в Штаты уже на этой неделе, чтобы обсудить с господином Трампом наиболее спорные аспекты плана. К таковым украинские источники отнесли два основных момента, по которым стороны не смогли договориться в Женеве,— вопрос вывода ВСУ из Донбасса и перспективы вступления Киева в НАТО.

Сам Дональд Трамп пока лишь напустил туману вокруг того, в какой точке действительно находится российско-украинское урегулирование. «Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее»,— написал президент США 24 ноября в соцсети TruthSocial.

Между тем утром 24 ноября заявление, аналогичное американскому, обнародовали и в Киеве. «Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов»,— отмечается в нем. Кроме того, украинские представители признали, что основные вопросы, вызывающие обеспокоенность Киева, включая «гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защиту инфраструктуры, свободу судоходства и политический суверенитет», были в обновленном плане учтены.

Кроме того, по данным украинских СМИ, наряду с проектом мирного соглашения Киеву передали отдельный документ, касающийся гарантий безопасности, на которых Украина давно настаивала и в чем ее поддерживали европейцы.

Так, Киеву пообещали гарантии «по модели принципов статьи 5 НАТО». В частности, документ, рассчитанный на десять лет, предусматривает, что в случае нападения России президент США будет иметь право «применить вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными».

Несмотря на достаточно радужную картину, рисуемую чиновниками с обеих сторон вслед за женевскими консультациями, в бочке оказалась и ложка дегтя. По крайней мере, как утверждает агентство Bloomberg, американские чиновники буквально заставили Украину заявить о принятии плана Дональда Трампа за основу для переговоров и выпустить заявление по этому поводу — под угрозой приостановки американской помощи. Это косвенно было подтверждено и заявлением неназванного европейского чиновника газете Financial Times: руководство Евросоюза не исключает, что в случае проблем с урегулированием конфликта на Украине США могут лишить Киев поддержки, признал он.

Примечательно, что 24 ноября, выступая на саммите «Крымской платформы» в Швеции, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук фактически отверг часть предложенных США условий. Так, он заявил, что официальное признание другими странами ряда территорий российскими, ограничения на оборону Украины и на будущие союзы Украины (подразумевая лоббируемое Вашингтоном обязательство Киева не вступать в НАТО) являются для страны «красными линиями».

Ряд американских положений вызвал открытое неприятие и европейцев, которые в последние дни заметно активизировались со своими встречными предложениями. В один день с переговорами в Женеве европейские лидеры, тон среди которых по традиции задали Лондон, Париж и Берлин, выдвинули собственные поправки к американскому мирному плану. По данным Reuters, европейская версия, включающая 28 (по другим данным, 24) пунктов, предусматривает куда более скромное ограничение численности украинской армии (до 800 тыс. военнослужащих в мирное время), а также фиксирует, что любые переговоры об обмене территориями между Россией и Украиной должны начинаться с прекращения огня по линии фронта, а не с заранее решенного вопроса о том, какие территории отходят под контроль России. Между тем прекращение огня до решения территориального вопроса изначально являлось «красной линией» для Москвы.

Помимо критики американского плана по другим спорным вопросам европейцы не поддержали идею о восстановлении «большой восьмерки», в которую Россия входила до 2014 года. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, предпосылок для такого шага нет и этого «никто не хочет, кроме США».

Тема украинского урегулирования стала главной и в кулуарах саммита ЕС—Африканский союз в Анголе. По словам представителя ЕС, находящегося в Луанде, 15 европейских лидеров собрались на месте, остальные приняли участие в обсуждениях по видеосвязи, чтобы ознакомиться с тем, какие идеи звучали на выходных в Женеве. «Единая и скоординированная позиция ЕС необходима для обеспечения хорошего результата мирных переговоров — для Украины и для Европы»,— написал председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X после разговора с Владимиром Зеленским, который проинформировал об итогах встречи в Женеве его, а также президентов Финляндии и Литвы Александра Стубба и Гитанаса Науседу.

Наталия Портякова