Греф призвал уравнять условия конкуренции между маркетплейсами и банками

Нужно уравнять условия конкуренции между маркетплейсами и крупными банками и уйти от «торгового рабства» онлайн-площадок, заявил глава «Сбера» Герман Греф. Он уточнил, что не является противником скидочной системы, но считает недопустимым применение скидок «в одни ворота».

«Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия, это должно быть отменено», — заявил господин Греф журналистам в рамках конференции Domclick Digital Forum (цитата по ТАСС). Он добавил, что, помимо прочего, маркетплейсы устанавливают высокие комиссии для продавцов. Единственный выход из ситуации — это выравнивание условий конкуренции, считает глава «Сбера».

Герман Греф напомнил, что скидочные программы на товары маркетплейсы предоставляют только при оплате банковскими картами или со счета дочерних банков онлайн-площадок.

Руководители пяти крупнейших банков России направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Они считают, что кредитные организации пытаются ограничить конкуренцию нерыночным путем.

