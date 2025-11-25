Татьяна Ким: ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у крупных банков

Полный текст открытого письма основательницы Wildberries и председателя комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяны Ким в адрес Центрального банка, правительства страны и Федерального Собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница Wildberries Татьяна Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основательница Wildberries Татьяна Ким

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Публичные атаки на российский цифровой бизнес вынудили меня обратиться с открытым письмом в адрес Центрального банка, правительства России и Федерального Собрания. Прежде всего, хочу поблагодарить всех депутатов, ассоциации предпринимателей, деловые объединения, общественные советы и просто людей, которые выступают за развитие цифровых платформ в условиях справедливости и честной конкуренции. Российские цифровые платформы вместе с государством системно развивали малый и средний бизнес в России. Мы вместе с нашими предпринимателями создавали новый вид экономики — прозрачной, сетевой, платформенной. Партнерами цифровых платформ сегодня выступают более 1 млн предпринимателей.

Для малого и среднего бизнеса в России цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию.

Моя компания стала первым участником налогового мониторинга ФНС в отрасли торговли в 2020 году. Также мы участвуем в эксперименте ФНС, направленном на превентивное устранение налоговых рисков продавцов на цифровых платформах. По оценке руководителя ФНС Даниила Егорова, риски нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах.

Тем удивительнее слышать нападки со стороны «Сбера» в адрес наших селлеров. Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн руб. налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже Сбер дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за «налогового арбитража» продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые — работают по упрощенной схеме. Так, малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях «Сбера» преступниками. При этом «Сбер» сам применяет налоговые льготы на банковские услуги.

Глава крупнейшего банка, неоспоримого мирового лидера в платежах, требует запретить селлерам определенные формы деятельности в угоду амбициям банковского сектора, несмотря на все вызовы последнего времени. Хотя банки тут выступают заведомо более сильной стороной экономических отношений. Но помимо обвинений в адрес малого бизнеса, крупнейший банк очевидно предпринимает и другие попытки дискредитировать цифровые платформы перед Банком России и правительством, жалуясь на неравный доступ к аудитории маркетплейсов. К атаке «Сбера» присоединились другие крупные банки: ВТБ, «Альфа-банк», Т-Банк и «Совкомбанк».

Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов? Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы.

Абсолютно для всех российских банков уже есть возможность давать кешбэк, если их клиенты будут покупать что-то на цифровых платформах.

Точечная настройка программ лояльности и установление повышенного кешбэка для категорий e-commerce позволяет формировать для потребителя альтернативное предложение, экономически эквивалентное или превосходящее предложение платформ. При этом примеры программ лояльности для покупателей маркетплейсов от крупных банков можно пересчитать по пальцам. Краткосрочную акцию делал ВТБ в августе-сентябре 2025 года, давая кешбэк за покупки на маркетплейсах, а Т-Банк выдавал награды покупателям цифровых платформ в своих мини-играх в приложении.

Мы не ограничиваем ни один банк в развитии их программ лояльности. На самом деле банки уже имеют все инструменты для рыночной конкуренции и пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным.

Пять игроков, выступивших с критикой оплаты банками маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года аккумулировали колоссальный объем чистой прибыли в размере 1,93 трлн руб. В то же время суммарный результат профильных финтех-подразделений торговых площадок («ВБ Банк», «Озон Банк», «Яндекс Банк») и экосистемного МТС Банка составляет около 79 млрд руб. То есть финансовый ресурс первой группы превышает совокупную прибыль e-commerce банкинга более чем в 24 раза.

Еще раз подчеркну, ничто не мешает начислять «Сберу» бонусы «Спасибо» за покупки на Wildberries и Ozon, а «Альфа-банку» давать своим клиентам льготы по ипотеке после приобретений на маркетплейсах или использовать иные инструменты. На сегодня 84% карточных платежей проходят через три крупнейших банка. Учитывая фундаментальное превосходство банков в объеме чистой прибыли и доступной ликвидности, их пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок значительно шире возможностей маркетплейсов.

Однако мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы. А у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер», магазины «Перекресток» и «Пятерочка», «Город» и т.д. Так, «Сбер» потратил на небанковские активы только в 2024 году порядка 790 млрд руб., из которых большая часть пришлась именно на программы лояльности.

Таким образом, тезис о невозможности равноправной борьбы разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ.

Например, функционирование «Мегамаркета» и сервисов «Самокат», «Купер» в периметре «Сбера» доказывает, что банки и так обладают неограниченным ресурсом для конвергенции товарных и расчетных сервисов в единый бесшовный продукт. Абсолютно у всех банков есть возможность предоставлять покупателям скидки аналогичные нашим за покупки на маркетплейсах. А вот у поднадзорных ЦБ, выполняющих все требования и работающих в условиях честной конкуренции «Озон Банка» и «ВБ Банка» нет возможности доступа к пенсионным и зарплатным деньгам, госконтрактам, мы не входим в холдинги и промышленные группы. Финтех-сервисы маркетплейсов существуют как неотъемлемая часть бизнеса для скорости и удобства селлеров и потребителей и попытки искусственно их ограничить приведет только к торможению целой отрасли российской экономики.

Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды.

Банк России, ФАС и другие органы власти часто говорили о негативных последствиях низкого уровня конкуренции на банковском рынке. Сейчас банки маркетплейсов легально работают на этом высококонкурентном рынке, создавая новые продукты для покупателей и продавцов. Разве не следует их поддерживать в этом?

Я обращаюсь к Банку России, правительству России и Федеральному Собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами — во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны.